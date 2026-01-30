Köşk'te Sahte Zeytinyağı Operasyonu - Son Dakika
Köşk'te Sahte Zeytinyağı Operasyonu

Köşk\'te Sahte Zeytinyağı Operasyonu
30.01.2026 10:07
Aydın'ın Köşk ilçesinde yapılan operasyonda 3 ton sahte zeytinyağı ve etiketsiz gıda ürünleri ele geçirildi.

Aydın'ın Köşk ilçesinde ilçe tarım ve jandarma ekipleriyle ortaklaşa gerçekleştirilen sahte zeytinyağı operasyonunda ele geçirilen 3 ton zeytinyağı ve etiketsiz gıda ürünlerine el konuldu.

Olay, Serdaroğlu Mahallesi Dalama Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köşk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ihbar üzerine harekete geçmesiyle, cadde üzerinde sahte zeytinyağına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında 2 gıda işletmesi ile 3 farklı araç kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 1 gıda işletmesinde herhangi bir uygunsuzluk tespit edilmezken, 1 gıda işletmesi ile 3 araç içerisinde bulunan yaklaşık 3 ton yağ, 185 kilogram etiketsiz bal, 55 kilogram etiketsiz nar ekşisi ve 639 adet boş tenekeye el konuldu. Şüpheli ürünlerden gerekli analizlerin yapılabilmesi amacıyla numuneler alınırken, denetimlerde tespit edilen uygunsuzluklarla ilgili yasal işlemlerin, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütüleceği bildirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

