Kosova Bakanı Damka\'dan Edirne Ziyareti

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Damka, ziyarette Kosova ve Türkiye arasındaki ilişkilerin iyi şekilde sürdüğünü belirtti.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Damka, Sezer'e başarı diledi.

Vali Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

Özcan'dan Köse'ye ziyaret

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse'yi ziyaret etti.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Özcan ziyarette belediyenin tarımsal üretime ve üreticilere her zaman destek verdiğini belirtti.

Köse de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, ilçe belediyeleriyle iş birliğine önem verdiklerini kaydetti.