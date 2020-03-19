Kosova Başbakanı Kurti, olağanüstü hal ilan edilmesi fikrine karşı - Son Dakika
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Kosova Başbakanı Kurti, olağanüstü hal ilan edilmesi fikrine karşı

6 saat önce

Kosova'da İçişleri Bakanı Veliu'nun görevden alınmasının ardından koalisyon hükümetinin ortağı Kosova Demokratik Birliği, hükümetin düşürülmesi için gensoru vereceğini açıkladı.

Kosova Başbakanı Kurti, olağanüstü hal ilan edilmesi fikrine karşı, System.String[]

Kosova'da İçişleri Bakanı Veliu'nun görevden alınmasının ardından koalisyon hükümetinin ortağı Kosova Demokratik Birliği, hükümetin düşürülmesi için gensoru vereceğini açıkladı. Başbakan Albin Kurti ise İçişleri Bakanı Veliu'yu ihanet etmekle suçladı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin İçişleri Bakanı Veliu'yu görevinden alması nedeniyle koalisyon hükümetinin büyük ortağı Kosova Demokratik Birliği (LDK), hükümetin düşürülmesi için gensoru vereceğini açıkladı. Söz konusu açıklama üzere Başbakan Kurti kameraların karşısına geçti. Başbakan Kurti düzenlediği basın toplantısında, görevden aldığı İçişleri Bakanı Agim Veliu'yu ihanet etmekle suçladı. Kurti, korona virüsü yönetmekte başarılı olduklarını hatırlatarak olağanüstü halin ülke genelinde ilan edilmesine gerek olmadığı görüşünü yineledi. Hükümetinde bir şey ilan etmek isteyen bakanların yer almayacağına işaret eden Başbakan Kurti, LDK'nın hükümetin düşürülmesi girişimine de değindi. Başbakan Kurti, Sırbistan'a uygulanan gümrük vergisi konusunda hükümet ortağı LDK'nın koalisyon protokolünü ihlal ettiğini, protokolde söz konusu verginin karşılıklılık esasına dayanarak kaldırılacağı maddesinin yer aldığını ifade etti.

LDK saflarından olan İçişleri Bakanı Agim Veliu, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'yi destekleyerek ülkede olağanüstü hal ilan edilmesini talep etmişti. Olağanüstü halin gereksiz, mantıksız, haksız ve kazanımsız olduğunu değerlendiren Albin Kurti ise toplumda panik yaydığı ve başbakanlar istişare etmeden olağanüstü hal talep etmesi gerekçesiyle İçişleri Bakanı Veliu'yu görevinden almıştı.

LDK, Başbakan Kurti'yi gümrük vergisini kaldırmayarak bir taraftan ABD ile ilişkilere soru işaretine getirdiğini, diğer taraftan da İçişleri Bakanı Valiu'yu görevden alınması konusunda LDK'dan görüş almadığı için gensoru verilmesi için imza topladığını açıkladı.

(İHA)

Kosova, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:25 Kaynak: İHA

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