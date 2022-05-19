Kosova'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyet Başkanlığı tarafından, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle ülkenin güneyindeki Prizren şehrinde konser düzenlendi.

Prizren'deki tarihi Şadırvan meydanında düzenlenen konsere Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka'nın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

Büyükelçi Sakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ın Kosova'da bu denli coşkulu kutlanmasına vesile olan kurumlara teşekkürlerini iletti.

Kutlamaların gün içerisinde Türk Temsil Heyet Başkanlığının konuşlandığı Sultan Murat Kışlası'nda düzenlenen şenlikle başladığını belirten Sakar, "Kosova'nın dört bir tarafından Türk gençlerini bir araya getirerek 19 Mayıs coşkusunu burada hem Türk toplumuna hem Kosova'daki kardeşlerimize yaşattılar." ifadelerini kullandı.

Kosovalı Türk sanatçılar Tolga Kazaz ve Sezgin Curi'nin sahne aldığı konser yaklaşık 2 saat sürdü.