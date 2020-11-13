- Kosova'da Yeni Covid-19 Tedbirleri Protesto Edildi - Son Dakika

- Kosova'da Yeni Covid-19 Tedbirleri Protesto Edildi

13.11.2020 16:06

- Kosova'da yeni Covid-19 tedbirleri protesto edildi Kosova'da yeni tip korona virüs vak'alarının rekor sayıda artması üzerine hükumet tarafından alınan yeni tedbirler vatandaşları kızdırdı.

- Kosova'da yeni Covid-19 tedbirleri protesto edildi

PRİŞTİNE - Kosova'da yeni tip korona virüs vak'alarının rekor sayıda artması üzerine hükumet tarafından alınan yeni tedbirler vatandaşları kızdırdı. Bir grup vatandaş Kosova Başbakanlık binası önünde toplanarak, giderek sıkılaşan Covid-19 tedbirlerini protesto etti.

Kosova'da sosyal medya üzerinden yapılan çağrıya uyan bir grup vatandaş, Kosova Başbakanlık binasının önünde toplanarak, korona virüs salgının önlenmesi için alınan yeni tedbirleri protesto etti. Karantina uygulamalarına dönülmesinin mevcut duruma hiçbir etkisi olmayacağını öne süren protestocular, hükumetten, tedbirler konusunda geri adım atmasını istedi.

"Hükumet yeni korona virüs tedbirleri almak yerine ekonomiye odaklansın"

Ülkedeki mevcut durumdan memnun olmadığını dile getiren Flutra Ajeti, hükumetin aldığı son korona virüs tedbirlerine yönelik, gün boyunca her şey serbestken akşam sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini mantıklı bulmadığını ifade etti. Ajeti, hükumetin ekonomiyi ayakta tutacak yasayı onaylamak yerine, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri sıkılaştırmanın hiçbir anlamı olmadığını vurguladı.

Musa Ajeti ise, alınan yeni tedbirleri yerinde bulmadığını belirterek, en iyi çözümün mevcut hükumetin iktidarı bırakması olduğunu dile getirdi.

Driton Jakupi, gastronomi alanında çalışan herkesin bu protesto gösterisine katılmasının gerekli olduğunu söyleyerek; hükumetin, yeni korona virüs tedbirleri almak yerine ekonomiye odaklanmasının daha faydalı olacağını ifade etti. Jakupi, tedbirlerin, ekonomiyi daha da zayıflatacağını düşündüğünü söyledi.

Son 24 saat içinde 767 yeni vak'a tespit edildi

Kosova'da son 24 saat içinde 767 kişide korona virüs tespit edilmesi ile toplam vak'a sayısı 26 bin 888'e ulaştı. Son 24 saatte 8 kişinin daha virüs nedeni ile hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 784'e ulaştı. Ülke genelinde korona virüs taşıyan kişi sayısı ise 9 bin 418.

Hükumet artan vak'alar nedeniyle önlemleri sıkılaştırdı. Alınan tedbirler kapsamında, risk oranına göre belediyeler; yeşil, turuncu ve kırmızı olmak üzere 3 ayrı kategoriye ayrılarak, bu akşamdan itibaren, farklı belediyeler için 18: 00, 19: 00 ve 20: 00 saatlerinden saat 05: 00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

- Kosova'da Yeni Covid-19 Tedbirleri Protesto Edildi
- Kosova'da Yeni Covid-19 Tedbirleri Protesto Edildi
- Kosova'da Yeni Covid-19 Tedbirleri Protesto Edildi
- Kosova'da Yeni Covid-19 Tedbirleri Protesto Edildi
- Kosova'da Yeni Covid-19 Tedbirleri Protesto Edildi
- Kosova'da Yeni Covid-19 Tedbirleri Protesto Edildi

Sokağa Çıkma Yasağı, Koronavirüs, Protesto, Kosova, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Kosova'da Yeni Covid-19 Tedbirleri Protesto Edildi - Son Dakika


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