Kosova Maarif Okulları öğrencileri sporda büyük başarılara imza attı - Son Dakika

Kosova Uluslararası Maarif Okulları, ülke genelinde düzenlenen farklı spor müsabakalarında büyük başarılar elde etti.

Kosova Uluslararası Maarif Okullarından yapılan açıklamaya göre, Kosova Yüzme Federasyonu tarafından 14-15 Aralık tarihlerinde başkent Priştine'de düzenlenen Yüzme Şampiyonası'nda, Maarif öğrencileri, 300'den fazla yüzücünün arasında toplam 14 madalya kazandı.

Prizren Maarif Okulu öğrencilerinden Beren Zijabeg ilkokul düzeyinde 5 altın, 1 bronz madalya elde ederek rekor kırarken, ortaokul kategorisindeki öğrencilerden Batuhan Zijabeg ve Amin Durguti ikişer altın madalya, Atik Mustafa 2 gümüş ve 1 bronz, Diar Bylbyli de 1 bronz madalya kazandı.

Öte yandan Priştine Maarif Okulu öğrencileri, 10-11 Aralık'ta düzenlenen Priştine Bölgesel Masa Tenisi Turnuvası'nda 16 ortaokul arasında birincilik elde etti.

Nadir Ymeri, Omer Demolli ve Hani Mehmeti'nin yer aldığı Priştine Maarif Okulu takımı ulusal müsabakaya Priştine Temsilcisi olarak katılmaya hak kazandı.

Aynı turnuvada Priştine Maarif Okulunun lise düzeyindeki kızlar takımı ikinciliği kazanırken, ortaokul kızlar takımı Priştine üçüncüsü oldu.