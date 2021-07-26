Kosova takımı Ballkani kamp için Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde

KOSAVA 1'inci Ligi takımlarından Ballkani, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapmak için Kayseri'ye geldi.

Kosova liginin önemli takımlarından Ballkani, kamp çalışmalarının ikinci etabını Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapmak üzere havayolu ile Kayseri'ye geldi. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp yapacak ilk yabancı takım olan Ballkani'yi İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ve Tsstur Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Çeri çiçeklerle karşıladı. 10 gün boyunca Erciyes Yüksek İrtifa Merkezinde kamp yapacak takımın bu süre içinde 3 hazırlık maçı oynayacağı ifade edildi. Ballkani yarın ayrıca, Süper Lig ekibi Yukatel Kayserispor ile hazırlık maçında karşılaşacak. Balkani takımının sportif direktörü Necibi, "Kamp çalışmaları için Kayseri'ye geldik. Takımımız 10 gün boyunca Kayseri'de çalışma yapacak. Bu zaman içinde 3 maç yapacağız. Takımımız Kosova liginde şampiyonluğa oynayan bir takım" dedi.