Kosta Rika'da futbol kaldığı yerden devam ediyor! 64 günlük ara sonrası iddaa'da...

Bu bir ilandır



Orta Amerika'da, Nikaragua'da Real Esteli şampiyonluğa ulaşmış ve bir yerden sonra maçların heyecanını hep birlikte iddaa'da yaşamıştık.



64 günlük koronavirüs arası sonrası Clausura etabında kalan 7 fikstür oynanacak ve lig, Apertura'da alınan puanlar da hesaba katıldıktan sonra tam anlamıyla şekillenecek.



Peki 12 takımlı ligin ilk 15 haftasında neler olmuştu?



Düşme hattında hangi takımlar yer alıyor?



İlk 4'e girip play-off şansı yakalayabilecek olan takımlar hangileri?



Apertura'yı San Carlos ve Cartagines aynı puanda bitirmiş, hatta averajları da aynı olduğu için attıkları gole bakılmak durumunda kalınmıştı.



San Carlos rakibinden daha fazla gol attığı için play-off yaparken, Cartagines umudunu Clausura'ya bırakmıştı.



Cartagines, Clausura'da da standartını bozmadan ilerliyor ve an itibariyle averajla Jicaral'ın gerisinde play-off kovalıyorlar.



Universidad de Costa Rica ya da kısa adıyla UCR ise küme düşme hattında yer alan ekiplerden...



Arjantinli golcü Hernan Fener'in durumu belirsizliğini koruyor. Bazı kaynaklar döndü ve maç kondisyonu yeterli değil bilgisini paylaşmış durumda... Baez'in yokluğunda Fener de oynamazsa hücumda iyice yetersiz kalacaklar.



Apertura'nın şampiyonu Herediano da benzer durumdan muzdarip ekiplerden...



Apertura'nın yarı finalinde devirdikleri Saprissa'ya konuk olacaklar ki o Saprissa 15 maç sonunda 33 puanla Clausura'nın zirvesinde!











