Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi

28.06.2022 21:38
Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmandan gelen kötü kokudan şüphelenen vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir apartmandan gelen kötü kokudan şüphelenen vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Olay, Karabaş Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda yaşayan bir vatandaşın binadaki kötü kokudan şüphelenmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri bina içinde arama yaptı. Yapılan aramalardan bir sonuç çıkmadı. Kokunun sebebinin tespit edilememesi üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

112 Acil Çağrı, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kötü koku ihbarı ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

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