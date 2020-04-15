Kova ve şişe ile otomobili kül olmaktan kurtardılar - Son Dakika

Kova ve şişe ile otomobili kül olmaktan kurtardılar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde duyarlı bir genç, yoldan geçerken gördüğü alev alan otomobili fark ederek, hemen müdahale etti.

Olay, Camiatik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan Ahmet Meriç'e ait 59 AAK 371 plakalı otomobil alev aldı. Yoldan geçerken araçtan dumanlar yükseldiğini gören Ünal Güven, kovaya doldurduğu suyla yangına müdahale etti. Başka bir genç de su şişesi ile yangına müdahale etti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin de yangını söndürmesiyle otomobil kül olmaktan kurtarıldı.

Duyarlılık örneği gösteren Ünal Güven, yangını gördüğü an itibariyle hemen müdahale ettiğini söyledi. Olay yerine gelen araç sahibi, erken müdahalede bulunan Ünal Güven ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.