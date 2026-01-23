Kovancılar\'da Pikap Şarampole Düştü

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde kar yağışından dolayı şarampole düşen pikap, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Kovancılar ilçesine bağlı Sürekli köyünde kar yağışından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği pikap şarampole düştü. Kendi çabalarıyla pikabı çıkarmaya çalışan sürücü başarısız olunca durumu İl Özel İdaresi ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine giden ekipler, halat yardımıyla iş makinesini düştüğü yerden kurtardı. - ELAZIĞ