Üye Girişi
Kovid-19'a karşı bir ayda toplumsal bağışıklık sağlanması, aşılamaya topyekun destekle mümkün - Son Dakika

Kovid-19'a karşı bir ayda toplumsal bağışıklık sağlanması, aşılamaya topyekun destekle mümkün

09.09.2021 11:06
Kovid-19'a karşı bir ayda toplumsal bağışıklık sağlanması, aşılamaya topyekun destekle mümkün, System.String[]

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, aşılamaya "omuz verilmesiyle" Türkiye'de bir ay içinde toplumsal bağışıklığa ulaşılabileceğini söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, aşılamaya "omuz verilmesiyle" Türkiye'de bir ay içinde toplumsal bağışıklığa ulaşılabileceğini söyledi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hemen her yerinde aşının ulaşılabilir hale getirildiğini ve yaklaşık 100 milyon doz aşı uygulandığını hatırlattı.

Batı illerinde daha yüksek olmakla birlikte ilk doz aşısını yaptıran kişi oranının yüzde 80'lere ulaştığını belirten Aydın, ülkenin doğusuna gittikçe illerin turuncu ve sarı kategoride yer aldığını bildirdi.

Aydın, bu illerin yakın zamanda ilk doz aşı oranında yüzde 80'lerin üzerine çıkmasını beklediklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Ancak ideal olanı ilk doz aşıyı yaptırmış hemşehrilerimizin mutlaka ikinci doz aşılarını da tamamlamaları gerekiyor. Çünkü toplumsal immünizasyon diyebilmemiz için bugünkü değerler içerisinde, ikinci dozundan sonraki bir 15 güne ihtiyacımız var. Onu da başlarda yüzde 70 gibi düşünüyorduk ancak bugün Delta varyantının daha bulaştırıcı olma özelliğinden dolayı yüzde 80-85'lere ulaşmamız lazım. Çok iyi bir yoldayız ama milletimizin aşılamaya biraz daha omuz vermesiyle tahmin ediyorum bir ay içinde tüm Türkiye toplumsal bağışıklığa ulaşmış olur."

"Mu", diğer varyantlar kadar hızlı yayılmıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) "yakından izlenmesi gereken varyant" kategorisine aldığı "Mu" hakkında da değerlendirmelerde bulunan Aydın, bunun ocak ayından itibaren var olduğunu ancak dünyayı diğer varyantlar kadar hızlı sarmadığını söyledi.

Aydın, "Mu" varyantının Türkiye'de 2 kişide tespit edildiğini hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir önceki hikayeler gibi eğer aşılarımızı hızlı şekilde olmazsak, maske ve mesafe gibi tedbirleri gevşetirsek doğal olarak Alfa, Beta'da olduğu gibi benzer hızla yayılacak. Bugün 2 diyeceğiz, yarın 27 ve daha sonra toplumun önemli kısmı diyeceğiz. Bir avantajımız var, diğerleri kadar çok hızlı bir yayılımı olmadığını görüyoruz. Klinik farklılığı söz konusu değil, ölüm oranında da çok farklılık söz konusu değil, eldeki mevcut aşılarla da korunabilir düzeyde."

Hangi varyant olursa olsun salgından korunmanın anahtarının maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymak ve aşılanmak olduğunu vurgulayan Aydın, şu an eldeki aşıların tüm varyantlara karşı yüzde 80 civarında etkili olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Aydın, "Virüslerin mutasyona uğraması bir yerde bizlerin de arzuladığı bir şey. Evet şu an için lehimizde bir mutasyon olmadı ama umutlarımızdan biri de mutasyona uğrayarak bizim üzerimizdeki hastalık yapma, yoğun bakıma veya öldürücü hal kazanma yeteneklerinin azalması. Bunun için de buna bağlı mutasyonun olmasında bir mahsur yok, yeter ki lehimize olsun." diye konuştu.

"8 milyon üniversite öğrencisi kampüslerine aşısız gitmesin"

Salgının kısa sürede ortadan kalkmayacağını ancak aşı takvimi ile tedbirlere uyarak ve bulaştırıcı ortamlardan uzak durarak sosyal hayatın devam edeceğini belirten Aydın, bu kışı en yüksek düzeyde aşılanarak ve tedbirlere uyarak geçirmek gerektiğini söyledi.

Aydın, üniversite öğrencilerinin aşılanmasının önemine de vurgu yaparak şunları kaydetti:

"8 milyon üniversite öğrencisi kampüslerine aşısız gitmesin. Hayatlarını tehdit edecek, geleceklerini endişeye sürükleyecek, ilerde arzu edilmeyen sonuçları doğuracak bir madde değil. Eğer biz öğretmenlerimiz, çalışanlarımız, bürokratlarımız, öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz şu önümüzdeki birkaç hafta içinde devletin her an ulaşılabilir aşısını yaptırırsak kasım ayında tek tük ölümler, 1000-1500'lü rakamlarla bu kışı geçiririz."

Kovid-19'a karşı bir ayda toplumsal bağışıklık sağlanması, aşılamaya topyekun destekle mümkün
Kovid-19'a karşı bir ayda toplumsal bağışıklık sağlanması, aşılamaya topyekun destekle mümkün
Kovid-19'a karşı bir ayda toplumsal bağışıklık sağlanması, aşılamaya topyekun destekle mümkün
Kovid-19'a karşı bir ayda toplumsal bağışıklık sağlanması, aşılamaya topyekun destekle mümkün

Kemalettin Aydın, Türkiye, Rektör, Aydın, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'a karşı bir ayda toplumsal bağışıklık sağlanması, aşılamaya topyekun destekle mümkün - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kadın Voleybol Takımımız'ın kaptanı Eda Erdem, üst üste en iyi kadın oyuncu seçilerek tarihte bunu başaran ilk voleybolcu oldu 11:03 Kadın Voleybol Takımımız'ın kaptanı Eda Erdem, üst üste en iyi kadın oyuncu seçilerek tarihte bunu başaran ilk voleybolcu oldu Batı Afrika ülkesi Gine'de askeri darbe sonrası dünya borsalarındaki alüminyum fiyatları uçtu 10:56 Batı Afrika ülkesi Gine'de askeri darbe sonrası dünya borsalarındaki alüminyum fiyatları uçtu Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu 10:45 Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu
Candaş Tolga Işık sordu, Sergen Yalçın afalladı: Niye İspanyolca öğreniyorsun? 10:41 Candaş Tolga Işık sordu, Sergen Yalçın afalladı: Niye İspanyolca öğreniyorsun? Hesabındaki 240 bin doların yok olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı 10:35 Hesabındaki 240 bin doların yok olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı Sergen Yalçın, UEFA Hakem Kurulu Üyesi Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz 10:11 Sergen Yalçın, UEFA Hakem Kurulu Üyesi Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz
Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında, ailesinin yanından zorla kaçırdı! O anlar kamerada 09:50 Boşanma aşamasında olduğu eşini sokak ortasında, ailesinin yanından zorla kaçırdı! O anlar kamerada Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı 09:31 Miss Turkey'de ilginç tesadüf! Birinci olan Dilara Korkmaz, 2010 Türkiye dördüncüsü Dilay Korkmaz'ın kardeşi çıktı

Son Dakika Haberleri
11:02 Kadın Voleybol Takımımız'ın kaptanı Eda Erdem, üst üste en iyi kadın oyuncu seçilerek tarihte bunu başaran ilk voleybolcu oldu
11:00 Hocası tarafından taciz edilen öğrenci başvurduğu mahkemeden eli boş döndü! Yargıtay "öpmeye yeltenmeyi" suç saymadı
10:55 Batı Afrika ülkesi Gine'de askeri darbe sonrası dünya borsalarındaki alüminyum fiyatları uçtu
10:53 Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli
10:45 Yeni Zelanda Başbakanı ne cevap vereceğini şaşırdı! Cinsel ilişki sorusu ülke gündemine oturdu
10:43 Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık
10:40 Candaş Tolga Işık sordu, Sergen Yalçın afalladı: Niye İspanyolca öğreniyorsun?
10:34 Hesabındaki 240 bin doların yok olduğunu iddia eden vatandaş, Binance Türkiye için haciz kararı aldırdı
10:27 Türkiye-Mısır görüşmeleri sonuç veriyor! Mısır Dışişleri Bakanı: Sorunların çözümünden tatmin olursak, ilerleme için kapı daha da açılacak
10:10 Sergen Yalçın, UEFA Hakem Kurulu Üyesi Uilenberg'i bitirdi: Sen kimsin Bloomberg? Görevden almazlarsa haddini bildiririz
Aşı olmayan işçiler için zorunlu test dönemi başladı! Herkes Aşı olmayan işçiler için zorunlu test dönemi başladı! Herkes "Test ücretlerini kim ödeyecek?" gibi sorular sormaya başladı         
11:12
Hocası tarafından taciz edilen öğrenci başvurduğu mahkemeden eli boş döndü! Yargıtay Hocası tarafından taciz edilen öğrenci başvurduğu mahkemeden eli boş döndü! Yargıtay "öpmeye yeltenmeyi" suç saymadı         
11:01
Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli Kadınları falakaya yatıran kargo çalışanını şikayet eden kadın ilk kez konuştu: Çok büyük para kazanıyor, cezasını çekmeli         
10:54
Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık Son Dakika! Selin Ciğerci, Gökhan Çıra ile haklarında çıkan boşanma iddialarını doğruladı: Anlaşmalı olarak ayrıldık         
10:43
Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan film gişede takılı kaldı! Yönetmen, izlenme sayısının düşük kalmasına isyan etti         
10:40
Türkiye-Mısır görüşmeleri sonuç veriyor! Mısır Dışişleri Bakanı: Sorunların çözümünden tatmin olursak, ilerleme için kapı daha da açılacak Türkiye-Mısır görüşmeleri sonuç veriyor! Mısır Dışişleri Bakanı: Sorunların çözümünden tatmin olursak, ilerleme için kapı daha da açılacak         
10:27
Aldığı telefonu iade etmek isteyen Togolu genç öldürüldü Aldığı telefonu iade etmek isteyen Togolu genç öldürüldü         
10:02
Pegasus'un sosyal medya kullanıcısına attığı mesaj tepki topladı: PCR testi ve aşı zorunluluğu sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir Pegasus'un sosyal medya kullanıcısına attığı mesaj tepki topladı: PCR testi ve aşı zorunluluğu sadece T.C. vatandaşları için geçerlidir         
09:39
Son Dakika: Müteahhitler boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu Son Dakika: Müteahhitler boykota başladı! Tüm inşaatlar 24 Eylül'e kadar durduruldu         
09:12
İranlı kadın, adına açılan sahte telefon hatları yüzünden kabusu yaşadı İranlı kadın, adına açılan sahte telefon hatları yüzünden kabusu yaşadı         
08:53
Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor Eser Yenenler'in eşi Berfu'nun sözleri Miss Turkey 2021'e damga vurdu: Ne zaman kendimi sana bıraksam çocuğumuz oluyor         
07:36
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın Z kuşağı tespiti: HDP'nin oylarını yüzde 15'e çıkarabilirler KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır'ın Z kuşağı tespiti: HDP'nin oylarını yüzde 15'e çıkarabilirler         
07:33
17 gün önce kaybolan genç kız, sosyal medyada 17 gün önce kaybolan genç kız, sosyal medyada "ikinci eş" olarak bahsedildiği videoda görüntülendi         
07:18
Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Masadaki sandalye kendi kendine hareket etti, olay hakkındaki iddia daha da ürkütücü         
20:14
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının bacakları ve kolu kesildi Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadının bacakları ve kolu kesildi         
19:52
İki arkadaştan birinin başı bedeninden ayrıldı! Korkunç kaza anbean kameralarda İki arkadaştan birinin başı bedeninden ayrıldı! Korkunç kaza anbean kameralarda         
19:44
Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor         
16:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2021 11:15:52. #1.12#
SON DAKİKA: Kovid-19'a karşı bir ayda toplumsal bağışıklık sağlanması, aşılamaya topyekun destekle mümkün - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement