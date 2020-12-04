Kovid-19'dan ölen hakem anısına masa tenisi turnuvası - Son Dakika

Kayseri'de kısa süre önce Kovid-19'dan hayatını kaybeden milli masa tenisi hakemi Mustafa Yıldız anısına masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Anadolu Sosyal Sorumluluk Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, derneğin Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ile düzenlediği turnuvada, Kadir Can Gökalp birinci, Mete Kurt ikinci, Durmuş Aytekin üçüncü, Ahmet Fethi dördüncü oldu.

Dernek yetkilileri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Ihsan Kabakcı'ya, Masa Tenisi İl Temsilcisi Umut Yılmaz'a, antrenör Halil Adak'a katkılarından dolayı teşekkür etti.