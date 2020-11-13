Kovid-19 döneminde tüketici elektroniğine ilgi arttı - Son Dakika

Kovid-19 döneminde tüketici elektroniğine ilgi arttı

13.11.2020 10:59
Kovid-19 döneminde tüketici elektroniğine ilgi arttı, System.String[]

LG Türkiye Pazarlama Müdürü Erkan Terzi, Kovid-19 döneminde evde geçirilen sürenin arttığını ve ürünler hakkında daha fazla araştırma yapılabildiğini belirterek, "Bu durum tüketici elektroniği alanındaki markalara satış noktasında pozitif olarak bir dönüş sağladı.

LG Türkiye Pazarlama Müdürü Erkan Terzi, Kovid-19 döneminde evde geçirilen sürenin arttığını ve ürünler hakkında daha fazla araştırma yapılabildiğini belirterek, "Bu durum tüketici elektroniği alanındaki markalara satış noktasında pozitif olarak bir dönüş sağladı." dedi.

Erkan Terzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 döneminde tüketici alışkanlıklarının değiştiğini belirterek, "Yeni bir dünya düzeni söylemine katılıyorum. Çok ilginç rakamlar var. Türkiye'de dijital medyanın reklam alanındaki kullanımı normalde yüzde 20-21 seviyesindeyken, şu anda bu rakam markalar açısından yüzde 55'i gösteriyor. Dijital taraftaki kullanım, tüketici alışkanlıklarından dolayı artmış durumda." ifadelerini kullandı.

Kovid-19'un etkilerinin sektörel olarak farklılıklar gösterdiğine dikkati çeken Terzi, bazı sektörlerde kapanma durumuna giden birçok şirket olduğunu, ancak bazı sektörlerdeki satışlarda da ciddi artışlar meydana geldiğini söyledi.

Terzi, evden çalışmayla birlikte insanların Kovid-19 döneminde evde daha fazla vakit geçirdiğini ve evdeki ürünlerine daha fazla dikkat ettiklerini belirterek, "Bu durum tüketici elektroniği alanındaki LG gibi markalara satış noktasında pozitif olarak bir dönüş sağladı. Evden çalışılan süre arttı ve ürünler hakkında daha fazla araştırma yapılabiliyor." diye konuştu.

"Televizyon, Kovid-19 döneminde merkeze konulan bir ürün oldu"

Kovid-19 döneminde insanların ev ürünlerine ilgisinin arttığına işaret eden Terzi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örneğin, tüketicilere buzdolabında uzun süre ürünlerini koruyabilecek teknolojileri anlatıyoruz. Bunun yanı sıra bazı ürünlerimizde bakterileri yok eden teknolojiler sunuyoruz. Bu teknolojiler tüketiciler için Kovid-19 döneminde çok daha önem taşıyor. Öte yandan, televizyon özellikle Kovid-19 döneminde merkeze konulan bir ürün oldu. İnsanlar daha büyük ekranlı, akıllı ve daha yüksek görüntü kalitesine sahip yeni televizyon almaya başladı. Biz de bu noktada dünyanın en iyi teknolojilerini sunuyoruz.

Ayrıca, evden çalışmayla birlikte laptop ekranları yetmemeye başladı ve iş monitörleri tarafında bir talep oluştu. Hem evlerin ofise dönüşümü hem de evde daha fazla vakit harcamamız tamamen bu ürünlere odaklanmamızı sağladı."

Terzi, televizyon kısmında Türkiye'de çok iddialı olduklarını belirterek, "Bunun yanı sıra beyaz eşya, IT ürünleri, klima, mobil telefonlar gibi alanlarda, tüketici elektroniğinde Türkiye'de müşterilerimize en iyi ürünleri sunmaya devam ediyoruz." dedi.

"2021'de farklı ürün kategorilerinin Türkiye'ye geleceğini düşünüyorum"

Kovid-19'un etkisiyle tüketici alışkanlıklarında meydana gelen değişimle birlikte LG'nin farklı ürün kategorilerinin 2021'de Türkiye'ye geleceğini düşündüğünü anlatan Terzi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de çok çeşitli teknolojileri tüketicilere sunuyoruz. Örneğin, ThinQ, akıllı yönetim denilen, uzaktan ürünleri kontrol edebildiğiniz bir sistem. Mobil telefonlardan buzdolabına, televizyondan çamaşır makinesine kadar uygulama üzerinden ürünlerin yönetilmesini sağlayan bir teknoloji. Diğer markalarda da uzaktan yönetim yapılabilen ürünler var. Bizim teknolojimiz, ürünlerin kendi aralarında birbiriyle iletişim sağlayabilmesi özelliğiyle öne çıkıyor. Ürün entegrasyonu ile bunu kastediyoruz.

Öte yandan, Türkiye'deki tüm şehirlere ürün satışı gerçekleştiriyor ve servislerimizle hizmet sağlıyoruz. Satış sonrası bütün desteklerimizi tüketicilerimize hızlı bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Ürünlerimizle ilgili birçok garanti veriyoruz. Bizim açımızdan Türkiye'nin her noktası birbiriyle aynı. Tüketicilerimiz, hangi şehirde yaşadığı fark etmeksizin bizim için çok önemli."

araştırma, Türkiye, TV, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kovid-19 döneminde tüketici elektroniğine ilgi arttı - Son Dakika Ekonomi


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