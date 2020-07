Kovid-19'la mücadele eden doktorlar, meslektaşları için klip hazırladı (1) - Son Dakika

Trabzon'da çeşitli hastanelerde görev yapan 26 hekim, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitiren sağlık çalışanlarını anmak için klip hazırladı.

Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Bölümünde görev yapan Uzm. Dr. Gonca Hanedan Uslu, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de etkisi alan Kovid-19 salgınında en ön safta fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına moral vermek, bu mücadelede hayatını kaybedenleri anmak için "Müzik ile Bir Nefes" adlı proje başlattı.

Uslu, Trabzon'da farklı hastanelerde görev yapan 25 hekimle "Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım" ve "Gemim Gidiyor Baştan" türkülerine klip çekmek üzere kolları sıvadı.

Doktorların görev yaptığı hastanelerde, kimisinin enstrüman çalarak kimisinin türküleri seslendirerek çektiği görüntüler, iki aylık çalışma sonunda montajlanarak klip haline getirildi.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının fotoğraflarından oluşturulan bir görüntüyle başlayan klip, yayınlandığı youtube kanalında birkaç saat içinde yoğun beğeni aldı.

Proje yöneticisi Uzm. Dr. Gonca Hanedan Uslu, AA muhabirine, Kovid-19 salgın sürecini, tüm sağlık çalışanlarının, cephede savaşan asker gibi yürütmeye devam ettiğini söyledi.

Mart ayından bugüne tüm çalışanların, mesleki uzmanlık alanlarına bakılmaksızın tek yürek olduğunu ve Sağlık Bakanlığı yönetiminde titizlikle bu süreci yürütmeye devam ettiğini vurgulayan Uslu, "Tüm insanlığı her açıdan yoran Kovid-19 pandemisi, biz sağlık çalışanlarını da fazlası ile yordu. Maalesef birçok şehidimiz oldu. Halkımızın ilk günlerdeki alkışları bir nebze nefes ve motive edici oldu bizim için." dedi.

Uslu, Trabzon'da uzun yıllar müzikle ilgilenen birisi olarak enstrüman çalan, derneklerde solistlik yapan, müziğe gönül veren hekimlere ulaşmaya çalıştığını belirterek, şöyle devam etti:

"Müzik ile bir nefese var mısınız, dedim. Hekim arkadaşlarım 'gönülden varız' dediler ve grubumuzu kurduk. Projemizi Sağlık İl Müdürümüz Hakan Usta'ya ilettik. Kendileri de gönülden bize destek oldu ve gerekli resmi iznimizi verdi. İki haftada altyapı hazırlıklarını bitirdik ve ses kayıtlarımıza başladık. Trabzon Tabip Odası başkanımızın desteğiyle odayı stüdyo olarak kullanmaya başladık. Sosyal mesafe ve hijyene dikkat ederek her gün 5-6 ses kaydı yaparak kayıt işlemlerimizi bitirdik. Akabinde her hekimin kendi kurumunda uygun ortamda, her gün 4-5 kişiye ulaşacak şekilde video çekimlerini tamamladık."

Kayıtları iki ayda bitirdiklerini anlatan Uslu, Bursa Uludağ Üniversitesi Konservatuvar Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Ersan Varlı'nın da kayıtları düzenleyerek klip haline getirdiğini kaydetti.

"Tek yürek olmaya çalıştık"

Projede yer alan aile hekimi Dr. Dilek Malkoç ise kendileri için bu süreçte en önemli şeyin zaman olduğuna işaret ederek, "Proje acaba olabilir mi, zaman bulabilir miyiz, diye düşündük. Ama niyet iyi olunca Allah da izin verdiği sürece bir şekilde zamanımızdan artırarak o süreci tamamlamaya çalıştık, tek yürek olmaya çalıştık. Yarımlardan tam olmaya çalıştık. Çekim performansımız ve çalışma bizi zorladı. Ama her zorluğun sonunda bugün bunun birlikte meyvesini toplayacağız. Amaç ve hedefimize ulaştığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Aile hekimi Dr. Muhsin Ertuğrul Şen de mart ayından bu yana Kovid-19 sıkıntısıyla mücadele ettiklerini anımsatarak, şunları söyledi:

"Sağlık camiası ve sağlık ordusu, bu mücadelede çok emek verdi ve halen de vermektedir. Bu belayı da inşallah atlatır ve geçiririz. Bunun anısına aklımıza bir proje geldi. Yurdun diğer yerlerinde meslektaşlarımızın da yaptığı gibi hekimlerin sadece hastalıkla ilgilenmediği, sanatsal yönlerinin de olduğu bir klip çekerek, bu süreçle ilgili uygun bir parça seçerek halkımıza böyle bir mesaj vermek istedik. Bence güzel bir çalışma oldu, herkes umarız beğenir."