Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

28.02.2021 21:07
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 114 milyon 550 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 540 bini, iyileşenlerin sayısı 90 milyon 51 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 114 milyon 550 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 540 bini, iyileşenlerin sayısı 90 milyon 51 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 29 milyon 207 bine, Hindistan'da 11 milyon 112 bine, Brezilya'da 10 milyon 517 bine ve Rusya'da 4 milyon 246 bine ulaştı.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Johnson&Johnson firmasının Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının acil durum kullanımını onayladı.

Almanya'da tedbirler kapsamında aralık ortasında kapatılan berber ve kuaförler yaklaşık 11 hafta aradan sonra yarın yeniden kapılarını müşterilerine açacak. Önlemlerin etkisini göstermesi ve vaka sayılarının düşmesinden sonra berberlerin ve kuaförlerin 1 Mart'ta yeniden açılmasına karar verildi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a Çin'in geliştirdiği Sinopharm aşısı yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1 Mart itibarıyla tedbirler esnetilerek, "kademeli açılım" sürecinde bir ileri aşamaya geçilecek. Buna göre, 1-8 Mart'ta 21.00-05.00 saatleri arasında tam sokağa çıkma yasağı olacak. 1 Mart itibarıyla hafta içi marketler 08.00-20.00 arasında açık olacak.

İsrail yönetimi, İsrail'de ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde çalışan, işgal altındaki Batı Şeria'da ikamet eden Filistinli işçilerin Kovd-19'a karşı aşılanması planını onayladı.

Arjantin'in çeşitli şehirlerinde, hükümete yakın bazı kişilere iltimaslı bir şekilde Kovid-19 aşısı uygulanması nedeniyle hükümet karşıtı gösteriler yapıldı.

Japon ecza firması Takeda, ABD'li biyoteknoloji firması Novavax'ın ürettiği Kovid-19 aşısının ülke içi klinik testlerine başladığını açıkladı.

İran'ın Çin'in Sinopharm şirketinden aldığı 250 bin doz aşı başkent Tahran'a gelirken, İran, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ikinci yerli aşı Razi Cov Pars'ın insan üzerindeki ilk denemesini gerçekleştirdi.

İran ayrıca, Kovid-19'la mücadele kapsamında 31 ülkeyle uçak seferlerini durdurdu.

Filipinler'e ilk parti Kovid-19 aşıları geldi. Çinli Sinovac şirketinden alınan 600 bin doz aşı ülkenin başkenti Manila'ya ulaştı.

Tayland'da da aşılama çalışmaları başladı. Çinli Sinovac şirketi tarafından geliştirilen Kovid-19 aşılarının ülkeye ulaşmasıyla 200 sağlık çalışanı aşılandı.

Yeni Zelanda hükümeti tedbirleri sıkılaştırma kararı aldı. Başkan Jacinda Ardern, virüs bulaşan bir kişinin günlerdir kendini izole etmediğinin anlaşıldığını ve ülkenin en büyük şehri olan Auckland'de 7 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.

Ürdün İçişleri Bakanı Semir el-Mubaydın ile Adalet Bakanı Bessam et-Telhuni, Kovid-19 önlemlerine aykırı davrandıkları için Başbakan Beşir el- Hasavne'nin talebi üzerine istifa etti.

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, İran, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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