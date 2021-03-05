Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

05.03.2021 21:23
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 116 milyon 442 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 584 bini, iyileşenlerin sayısı 92 milyon 39 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 116 milyon 442 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 584 bini, iyileşenlerin sayısı 92 milyon 39 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 29 milyon 528 bine, Hindistan'da 11 milyon 188 bine, Brezilya'da 10 milyon 796 bine ve Rusya'da 4 milyon 301 bine ulaştı.

ABD'de Kovid-19 virüsünün goril türlerinde tespit edilmesinin ardından, San Diego Hayvanat Bahçesi'nde 4 orangutana ve 5 cüce şempanzeye aşı yapıldı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın salgına karşı istediği ve daha önce Temsilciler Meclisinden geçen 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketi Senatoda görüşülmeye başlandı.

ABD'nin New York eyaletinde tartışmalara neden olan bakımevlerindeki Kovid-19 ölümleri sayısının, Vali Andrew Cuomo'nun üst düzey danışmanlarının sağlık yetkililerine müdahalesi sonucu, bilerek az gösterildiği öne sürüldü.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, salgınla ilgili Brezilya halkının "sızlanmayı" bırakması gerektiğini söyledi.

İspanya'nın başkenti Madrid'de bir grup sağlık çalışanı, salgından hayatını kaybedenleri andı.

Sırbistan'da vaka sayılarının artması üzerine hafta sonu yalnızca gıda marketleri, eczane ve benzin istasyonlarının çalışmasına izin verilirken, 8 Mart'tan itibaren liselerde uzaktan eğitime geçilmesi kararlaştırıldı.

Birleşmiş Milletler Latin Amerika ve Karayipler Ekonomi Komisyonu (ECLAC), Latin Amerika ve Karayipler'de salgın nedeniyle yoksulluk oranının son 20 yılın en yüksek düzeyine ulaştığını açıkladı.

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği aşıdan 50 bin dozluk ilk sevkiyat, Peru'nun başkenti Lima'ya ulaştı.

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı, ABD'li ilaç şirketi Johnson&Johnson'ın ürettiği aşının kullanımına onay verdi.

Salgın nedeniyle sağlık sisteminde sorunlar yaşayan Paraguay'da Sağlık Bakanı Julio Mazzoleni, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Japonya'da başkent Tokyo ile çevresindeki Kanagawa, Saitama, Çiba'da salgına karşı uygulanan ve daha önce 7 Mart'ta sona ermesi planlanan olağanüstü halin (OHAL) 21 Mart pazar gecesine kadar uzatılması kararı alındı.

Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, Pfizer aşısına onay verdiğini açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) düşük ve orta gelirli ülkelerin aşılara eşit erişimini sağlamayı amaçlayan Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 20 ülkeye 20 milyon doz aşı sevkiyatı yapıldığı bildirildi.

Kovid-19 aşılarını teslim alan Afrika ülkelerinde aşılama süreci başladı.

Uganda ve Mali, COVAX tarafından gönderilen Kovid-19 aşılarının ilk partisini teslim aldı.

Tunus Sağlık Bakanlığı ülkede salgın önlemlerinin gevşetildiğini duyurdu. Sokağa çıkma yasağının 2 saat kısaltıldığı, bundan böyle akşam 22.00 ile sabah 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı aktarılırken, yurt dışından gelen yolcular için karantina merkezlerindeki zorunlu karantina yerine evde karantina uygulamasına geçildiği kaydedildi.

Pakistan, 60 yaş üstündekilerde kullanılmak üzere Çinli şirket Sinopharm'ın aşısına acil kullanım onayı verdi.

Formula 1'de 2021 sezonunun Bahreyn'deki açılış etabını, Kovid-19 hastalığını atlatan veya aşı olan seyircilerin izleyebileceği açıklandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Hayvanat Bahçesi, Brezilya, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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