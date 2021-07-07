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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

07.07.2021 21:11
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 250 milyon dozu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 250 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 185 milyon 629 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 13 bine, iyileşenlerin sayısı 169 milyon 876 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 622 bini, Hindistan'da 30 milyon 708 bini, Brezilya'da 18 milyon 855 bini ve Fransa'da 5 milyon 790 bini geçti.

İtalya'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 1010 yeni vaka tespit edildi. 19 Haziran'dan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı yeniden 1000'in üzerine çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bölge Direktörü Dr. Ahmed el-Manzari, Kovid-19 vakalarının doğu Akdeniz bölgesinde yeniden yükselişe geçmesiyle ilgili uyarıda bulundu.

İsrail'de ilk kez Kovid-19'un "Delta Plus" varyantı tespit edildi.

Tunus'ta Kovid-19 salgınının başından beri en yüksek vaka sayısı kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 119 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 7 bin 930 kişinin enfekte olduğu ve 5 bin 94 kişinin iyileştiği belirtildi.

Myanmar'da askeri darbeyle iktidardan indirilen ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii, gözaltında tutulduğu evde Kovid-19 aşısı yaptırdı.

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, Kovid-19 ile mücadele kapsamında inşa edilen 5 yeni hastanenin açılışını, gündüz oluşan kalabalık nedeniyle gece yarısı yaptı.

Avustralya, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Sidney kentinde uygulanan iki haftalık karantinayı 1 hafta daha uzattı.

Çin, Myanmar sınırındaki bir şehirde Kovid-19 vakalarının artması üzerine sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Güney Kore'de Aralık 2020'den bu yana en fazla Kovid-19 vakası görüldü. Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1212 Kovid-19 vakası 25 Aralık 2020'den bu yana en büyük günlük vaka artışı oldu.

Yapılan bir araştırmada, Kovid-19'a karşı geliştirilen mRNA aşılarının anne sütü yoluyla bebeğe geçmediği ifade edildi. United Press International'ın (UPI) haberine göre, California Üniversitesinden bir grup araştırmacı, emziren annelerin BioNTech, Pfizer ve Moderna gibi mRNA aşısı yaptırdığında aşının bebeklere taşınmadığını ortaya koydu.

Gana, Kovid-19 ile mücadele için Dünya Bankasından 200 milyon dolarlık kredi alacak.

Sri Lanka'da sağlık yetkililerince yapılan açıklamada, ilk doz AstraZeneca aşısı olup ikinci dozu bekleyen kişilere, Pfizer aşısının yapılmasının onaylandığı duyuruldu.

Senegal'de Kovid-19 vakalarında son dönemde görülen hızlı artış, salgında 3'üncü dalga endişesine yol açtı.

Vietnam'da artan Kovid-19 vaka sayılarına rağmen 1 milyona yakın öğrenci lise sınavlarına giriyor.

İranlıların Kovid-19 aşısı olmak için Ermenistan'a gittiği bildirildi.

Türkmenistan'da açıklanan Kovid-19 vakası olmamasına rağmen vatandaşlara mecburi aşılama yapılacak.

Tam Gemi Şok Denemeleri, İsrail, İtalya, Fransa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Son Dakika


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