Kovid-19 stresi mide rahatsızlıklarını artırıyor - Son Dakika
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Kovid-19 stresi mide rahatsızlıklarını artırıyor

6 saat önce

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof.Dr. Vedat Göral, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı stres ortamında, sindirim sistemi rahatsızlıklarının giderek arttığını belirterek, "Aşırı stres, midede kramplara ve ağrıya yol açıyor.

Kovid-19 stresi mide rahatsızlıklarını artırıyor, System.String[]

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof.Dr. Vedat Göral, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı stres ortamında, sindirim sistemi rahatsızlıklarının giderek arttığını belirterek, "Aşırı stres, midede kramplara ve ağrıya yol açıyor. Kuvvetli ağrı kesiciler ve bilinçsizce evde alınan ilaçlar ise mide ve oniki parmak barsakta mide kanamasına bile neden olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Göral, Kovid-19 nedeniyle oluşan stres ortamının mide asidini arttırdığını kaydetti.

Göral, "Özellikle bu dönemde oluşan endişeli ortam kişilerde ülser belirtilerinin çoğalmasına ve gizli gastrite de neden olabilir. Bu rahatsızlıkları yaşıyorsanız doktor kontrolünde mide koruyucu alabilirsiniz. Bunun yanı sıra acılı, baharatlı ve biberli gıdalardan uzak durmalısınız. Ağrı kesici alınacaksa sadece parasetamol grubu ağır olmayan ilaçlar tercih edilmelidir." bilgisini paylaştı.

Koronavirüse yakalanan kişilerde mide ağrısı, bulantı ve ishal olabileceğini bildiren Göral, "Koronavirüs mide mukozasında hastalık yapabiliyor. Ağır yemek ve ağır ilaçlardan kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca, bu dönemde immün sistemi baskılayıcı ilaç kullananlar ise, dikkatli olmaları, ilaçlarının doz ayarlaması için mutlaka, hekimleri ile görüşmelidir." uyarısında bulundu.

Pandemi döneminde ekmek, hamur işi ve büyük porsiyonlarda yeme refleksinin oluştuğunu söyleyen Göral, şunları kaydetti:

"Karantinada hareketsizlik ve aşırı kalorili beslenme, karaciğerde yağlanmaya, yağlanma varsa derecesinin artmasına, şeker hastalığı ve tansiyon yüksekliğine neden oluyor. Bu dönemde özellikle safra taşı olanların yağlı, çikolata ve yumurtadan uzak durmaları gerekiyor. Acil olmayan ameliyatların bile ertelenebildiği pandemi döneminde bilinçsiz gıda tüketimleri tehlikeli olabilir."

Özellikle psikolojik kökenli hastalıklara sahip kişilerin kişilerin daha dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Göral, "Ülseratif kolit, crohn, mutsuz barsak veya huzursuz barsak hastalığı olan kişiler karantina döneminde bozulan psikolojik durum kişilerde barsak şikayetlerinde artmaya, karında ağrı, ishal veya kabızlığa neden olabilir. Bu dönemde, gerekirse psikolojik danışmanlık ve ilaç almaları faydalı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 12:28 Kaynak: AA

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