Son dakika kültür sanat: Kovid-19 tedavisi gören doktordan "kendinizi koruyun" çağrısı - Son Dakika

Son dakika kültür sanat: Kovid-19 tedavisi gören doktordan "kendinizi koruyun" çağrısı

16.11.2020 13:05

Son dakika haberleri... Soma Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Canan Sabay, sosyal medyadan paylaştığı videolu mesajla hastalığa karşı uyarılarda bulundu.

Soma Devlet Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Canan Sabay, sosyal medyadan paylaştığı videolu mesajla hastalığa karşı uyarılarda bulundu.

Özel poliklinlik sahibi olan Sabay'a, 14 Kasım'da rahatsızlanmasının ardından başvurduğu Soma Devlet Hastanesinde Kovid-19 teşhisi kondu.

Aynı hastanenin göğüs hastalıkları servisinde tedavi görmeye başlayan Sabay, sosyal medya hesabından paylaştığı video ve mesajla herkesi alınan tedbirlere uyma ve zorunlu olmadıkça sokağa çıkmama konusunda uyardı.

Yaptığı paylaşımda güçlükle nefes alıp konuşabildiği görülen Sabay, "Bir sürü mesaj alıyorum. Bir sürü telefon... Kesik nefesim dışında iyiyim. Hiç maskesiz, sipersiz çalışmadım, çok korundum ama yine de olmadı. Zor durumda kalmadıkça lütfen kalabalık ortamlara girmeyin, teması azaltın. İhtiyaçlarınızı internetten alın. Sokağa çıkmayın, hepinizi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Sabay, video paylaşımının altında ise şu mesaja yer verdi:

"Başta meslektaşlarım Volkan Kurtoğlu ve Özlem Demir olmak üzere, hastanemiz sağlık çalışanlarının nasıl canla başla mücadele ettiğini gözlerimle görüyorum. Onları yormamak için kalabalık ortamlardan, kafelerden, hastanelerden, pazardan, çarşıdan uzak durun. Ne olur. Onlar da hastalanırsa inanın bize bakacak kimse olmayacak. Şu an sadece Soma Devlet Hastanesi'nde 3 doktor, 1 aile hekimi ve bir acil servis hekimiyle tedavi görüyoruz. Lütfen kendinizi koruyun. Bu işin şakası yok."

Öte yandan Sabay'ın hastanede tedavisine başlandığı gün, aynı hastalıktan babaannesini kaybettiği öğrenildi.

Son dakika kültür sanat: Kovid-19 tedavisi gören doktordan kendinizi koruyun çağrısı
Son dakika kültür sanat: Kovid-19 tedavisi gören doktordan kendinizi koruyun çağrısı
Son dakika kültür sanat: Kovid-19 tedavisi gören doktordan kendinizi koruyun çağrısı
Son dakika kültür sanat: Kovid-19 tedavisi gören doktordan kendinizi koruyun çağrısı

Kasım, Medya, Soma, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika kültür sanat: Kovid-19 tedavisi gören doktordan 'kendinizi koruyun' çağrısı - Son Dakika


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