Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" konulu genelge kapsamında çarşı ve pazarda denetim yapıldı.

Merkez Osmangazi ilçesindeki "Uzun Çarşı", "Kapalı Çarşı" ve Tuz Pazarı"nda, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetledi.

Canbolat, koronavirüs tedbirlerine ilişkin genel gidişatı gözlemlediklerini, vatandaşlara hijyen, maske ve sosyal mesafenin önemini hatırlattıklarını söyledi.

İl genelinde ekiplerin oluşturulduğunu, sokak, iş yeri, işletmelerin tamamının denetleneceğini aktaran Canbolat, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde ve Bursa'da vaka sayıları artıyor. Bu dönemi sağlıkla atlatmamız lazım. Vatandaşımızdan ricamız, üç temel kural olan maske, mesafe ve hijyene uymaları. Bu, hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı için önemli. Bu, bir vebaldir. İnsanlar kendilerine dikkat etmiyor olabilir ama çevreye ve çevresindekilere zarar vermemeleri lazım. Bu farkındalığın oluşturulması maksadıyla çarşıları dolaşıyoruz; maskesi olmayanları ikaz ediyoruz. Bugün, dolaştığımız alanların neredeyse tamamında vatandaşımızın neredeyse yüzde 100'ü maske kuralına uyuyor. Bu, bizim açımızdan sevindirici."

Aktaş da vatandaşlara rehberlik etmek adına esnafları selamladıklarını ve ziyaret ettiklerini belirterek, herkesin kendi önlemini alması gerektiğini, tedbiri elden bırakmadan hayata devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Çavuşoğlu da "Halen 'yeni normal' süreci devam ediyor. Son günlerde maalesef arttığını duyuyoruz. Bu bakımdan hep birlikte farkındalık oluşması için ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki sürece dikkat etmemiz gerekiyor. İnşallah vakalar artmaz, tedbirlere de ihtiyaç duyulmaz." ifadesini kullandı.

Denetime, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Bursa İl Sağlık Müdürü Halim Ömer Kaşıkcı, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Birliği Derneği Muhsin Özyıldırım, AK Parti Bursa Milletvekilleri katıldı.