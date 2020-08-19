Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim yapıldı - Son Dakika

Afyonkarahisar ve Aksaray'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "sağlık için, hepimiz için" sloganıyla denetim gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar'da denetimlere katılan Vali Gökmen Çiçek, Uzun Çarşı ve Kadınana Caddesi'nde vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.

Denetimlerde, Vali Çiçek'e Belediye Başkan Vekili Süleyman Karakuş ile Vali Yardımcısı Mehmet Keklik eşlik etti.

Çiçek, gazetecilere, kentte vatandaşların maske takma konusunda oldukça duyarlı olduğunu söyledi.

Maskeyi çene altına veya burun dışarıda bırakacak şekilde takma gibi bazı sıkıntılar gördüklerini belirten Çiçek, şöyle konuştu:

"Onları da hep beraber uyaracağız. Size, bize çok büyük iş düşüyor. Maskeyi takmak zorundayız ve bununla yaşamamız gerekiyor. Bu öyle bir hastalık ki yaşlı, genci olmuyor. Yaşılılara çok büyük etki yapıyor ama bu virüs ayırt etmiyor. Hepimiz görüyoruz dünyada kimlerde kimlerde çıktı. Ülke olarak şu an tüm Türkiye'de valiler, belediye başkanları sokaklarda. Dünya olarak çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Türkiye, Kovid-19 ile mücadelede en iyi ülkelerden biri. Bu işi en iyi yöneten ülkelerden biriyiz."

Çiçek, vakaların önemli bir kısmının düğünlerde bulaştığını dile getirerek, çok sert tedbirler alarak, halka hayatı zindan etmek istemediklerini bildirdi.

"Bu saatten itibaren sert tedbirler uygulayacağız"

Düğünleri, yemekli organizasyonları iptal etmek istemediklerini ifade eden Çiçek, şöyle konuştu:

"Ne olursa olsun düğünlerle ilgili bu kurallara uyalım. Sonra emniyet güçlerimiz, düğünde ceza kesmek zorunda kalıyor. Ceza kesince düğünün tadı kaçıyor. Bu konularda sert tedbirler uygulayacağımızı söylüyorum. Yalvararak söylüyorum, ne olursunuz, düğün sahipleri olarak, misafirler olarak kamu görevlileriyle karşı karşıya gelmemek için sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edelim. Ayrıca her bir düğüne arkadaşlarımızı gözlemci göndermek zorunda kalacağız. Afyonkarahisar'daki düğün kaynaklı vakalar, ciddi bir oran oluşturuyor. Bu saatten itibaren sert tedbirler uygulayacağız."