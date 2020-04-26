Kovid-19'u yenen profesör hastalarına koştu - Son Dakika
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Kovid-19'u yenen profesör hastalarına koştu

6 saat önce

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan göğüs hastalıkları profesörü Bünyamin Sertoğullarından sağlığına kavuşmasının ardından izin kullanmadan hastalarını tedavi etmek için görevine başladı.

Kovid-19'u yenen profesör hastalarına koştu, System.String[]

İzmir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulan göğüs hastalıkları profesörü Bünyamin Sertoğullarından sağlığına kavuşmasının ardından izin kullanmadan hastalarını tedavi etmek için görevine başladı.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı olarak görev yapan 45 yaşındaki Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından'a rahatsızlanması üzerine 29 Mart'ta Kovid-19 testi yapıldı.

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine Sertoğullarından evinde karantina altına alındı. Sertoğullarından, evinde dinlendiği 14 gün boyunca hastanede görev yaptığı doktor arkadaşlarına sosyal medya aracılığıyla deneyimlerini aktardı, hastalara uygulanacak tedavi yöntemleri konusunda meslektaşlarına destek oldu.

Son iki testin negatif çıkmasının ardından izin kullanmadan İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki mesaisine geri dönen Prof. Dr. Sertoğullarından, çalışma azmiyle tüm meslektaşları ve hastalarının takdirini kazandı.

"Ateş ve öksürük yaşamadım"

Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gördüğü tedavinin ardından yeniden hastaneye ve hastalarına döndüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Hastalığın ilk çıktığı anlardan itibaren kişisel koruma önlemlerini aldığını anlatan Sertoğullarından, "Kovid-19 hızlı ve çabuk bulaştığı için yapılan tetkik sonucunda bende de olduğunu öğrendiğimde şaşırmadım. Bendeki semptomları ise halsizlikle başladı, sonra eklem ağrılarım oldu, ateş ve öksürük yaşamadım." dedi.

Sertoğullarından, evinde karantina altında bulunduğu süre boyunca iyileşip yeniden hastalarına dönmenin arzusuyla yaşadığını, meslektaşlarının bu hastalık nedeniyle hayatlarını kaybettiğini televizyonlardan öğrendiğinde çok üzüldüğünü ifade etti.

Tedavi olup sağlığına kavuşmasının ardından ailesi ve yakın çevresinin istirahat etmesini önerdiğini belirten Sertoğullarından, "Evde kaldığım sürede doktorluğun çok kutsal bir meslek olduğunu biz kez daha anladım. Arkadaşlarımı yalnız bırakmayarak hastalarıma dönmem lazımdı. Tüm riskleri göze alarak hastaneye döndüm. Bir daha dünyaya gelsem yine doktor olurum. Türkiye'nin sağlık sistemi, Avrupa ve ABD'den çok iyi, bunu bu süreçte gördük. Tüm sağlık çalışanları bu hastalıkla mücadele konusunda insanüstü mesai harcıyor. Hastalarının iyileşmesi için evlerine gitmiyor, çocuklarını görmüyorlar." diye konuştu.

Sertoğullarından, yeniden göreve başlamasının ardından serviste tedavi gören 6 Kovid-19 hastasını taburcu ettiklerini, onlar servisten aileleriyle mutlu bir şekilde ayrılırken hayli duygulandığını dile getirdi.

"40 yaş üstü çok dikkat etmeli"

Kovid-19'un çok dikkat edilmesi gereken bir hastalık olduğuna işaret eden Prof. Dr. Bünyamin Sertoğullarından, şunları kaydetti:

"Özellikle de 40 yaş üzerindeki vatandaşlarımız çok dikkat etmeli. Bu hastalık karşısında rahat olunmaması lazım. Bazen çok genç yaştaki hastalarımız için bile yoğun bakım ihtiyacı doğabiliyor. Ben bir hekim olarak vatandaşlara her zaman sosyal mesafelerini korumalarını, gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmamalarını öneriyorum. Tabii bunun yanında ellerini yıkamaları da çok önemli. Vatandaşlarımız ellerini yıkamadan ağız, burun ve gözlerine kesinlikle dokunmamalı. Biliyorum havalar güzel ama vatandaşlarımız biraz daha evden çıkmasınlar. Bu hastalık sona erince hep beraber bu sevinci dışarıda gezerek yaşayabiliriz."

İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse de Sertoğullarından'ın çok başarılı bir öğretim üyesi olduğunu belirterek "Onun koronavirüslü hastaları tedavi ederken hastalanması bizleri çok üzmüştü ama o sağlığına kavuşarak hem meslektaşlarına hem de hastalarına moral kaynağı oldu. Testlerinin negatif çıkmasının ardından hemen hastaneye dönmesi ise hastalarına ve mesleğine duyduğu saygıyı herkese gösterdi." ifadelerini kullandı.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 11:04 Kaynak: AA

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