Kovid-19'un giremediği adada, pazar vatandaşın ayağına gidiyor - Son Dakika

Kovid-19'un giremediği adada, pazar vatandaşın ayağına gidiyor

Çanakkale'nin turistik ilçesi Bozcaada'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sayesinde hem salgından yalıtım sağlanıyor hem de Kaymakamlık Vefa Sosyal Yardım Grubu ve belediye ekiplerinin çalışmalarıyla vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.

Kovid-19'un giremediği adada, pazar vatandaşın ayağına gidiyor, System.String[]

Çanakkale'nin turistik ilçesi Bozcaada'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri sayesinde hem salgından yalıtım sağlanıyor hem de Kaymakamlık Vefa Sosyal Yardım Grubu ve belediye ekiplerinin çalışmalarıyla vatandaşların ihtiyaçları gideriliyor.

Adada, Türkiye'de salgının başlamasının ardından yurt genelinde alınan önlemlere ek olarak Bozcaada Kaymakamlığı öncülüğünde yapılan uygulamalara devam ediliyor.

Turistik tesislerin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu, açık alanlarda maske kullanımının zorunlu olduğu ilçede, İçişleri Bakanlığının koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Bozcaada Kaymakamlığı koordinasyonunda Bozcaada Belediyesi tarafından tüm sokak ve caddeler dezenfekte ediliyor, sokak hayvanları besleniyor.

Bozcaada Kaymakamlığının, hayırsever vatandaşların desteğiyle temin ettiği malzemelerle Halk Eğitim Merkezi'nin koordinesinde gönüllü kadınlar tarafından dikilen cerrahi maskeler, ilçe halkına ücretsiz dağıtılıyor.

65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan ada sakinlerine, Kaymakam İbrahim Gültekin'in koordinasyonunda görev yapan Bozcaada Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından hazırlanan temel gıda ve temizlik malzemesi yardım kolilerinin dağıtımı sürüyor. Ayrıca, evlerinden çıkamayan vatandaşların alışveriş, gıda, sağlık, temizlik, banka, PTT, resmi kurum, lojistik, maske gibi birçok ihtiyacı gideriliyor.

Belediye ekipleri de yaklaşık iki aydır uygulanan sistem kapsamında ada sakinlerinden aldıkları siparişler doğrultusunda pazarcı esnaftan temin ettikleri ürünleri evlere götürüp teslim ediyor.

Sadece ilçe merkezinden ibaret olan, köyü bulunmayan adadaki tüm çalışmalar, Bozcaada Kaymakamlığı, Bozcaada Belediye Başkanlığı, emniyet, jandarma, sahil güvenlik birimleri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Müftülüğü, muhtarlar ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde özveriyle sürüyor.

"Kaymakamlık olarak adadaki tüm tedbirlerimizi aldık"

Bozcaada Kaymakamı İbrahim Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların bu süreçteki ihtiyaçları konusunda her türlü tedbiri aldıklarını söyledi.

İlçenin, salgının yayılım göstermeyen nadir noktalardan biri olduğunu belirten Gültekin, bunun için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Salgının duyurulduğu ilk andan itibaren kaymakamlık olarak adadaki tüm tedbirleri aldıklarını bildiren Gültekin, vatandaşların da bu konuda çok duyarlı olduğunu vurguladı.

Güzel bir birliktelikle şu ana kadar herhangi bir sorun yaşamadıklarını anlatan Gültekin, şunları kaydetti:

"Ada dışındaki hayırsever bir vatandaşımızın malzeme desteğiyle maske üretimine başladık. Bugüne kadar yaklaşık 10 bin maske ürettik. Tüm il ve ilçelerimizde olduğu gibi Vefa Sosyal Destek Grubumuz adada ihtiyaç sahibi ailelerin sürekli yanında. Arkadaşlarımız her gün 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını talepleri doğrultusunda karşılıyorlar. İlçemiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından da ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda paketleri halinde yardımlar sunuyoruz. Ayrıca adadaki sivil oluşumlar tarafından yardım yapılması gerektiği zaman yine Vefa Destek Grubumuz tarafından dağıtımları gerçekleştiriyoruz."

Belediye ekipleri sebze ve meyve siparişlerini cuma günleri teslim ediyor

Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz da iş birliğiyle sürdürdükleri çalışmalar kapsamında, küçük ve kontrollü bir yer olmanın avantajını kullanarak halkın pazar ihtiyaçlarını evlerine götürme işini üstlendiklerini aktardı.

Yılmaz, yaklaşık iki aydır devam eden "kapıya hizmet" sisteminde siparişlerin her salı saat 17.30'a kadar belediye bünyesindeki Mavi Masa Hattı aracılığıyla alındığı bilgisini verdi.

Bu konuda, sadece 65 yaş ve üstü değil, tüm ada sakinlerine hizmet verdiklerini aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Siparişler personelimiz tarafından bir liste haline getiriliyor, pazarcı esnaftan tedarik sürecinin ardından da cuma günü yine belediyemiz personeli tarafından tartılıp paketleniyor. Ayrıca bu pazarlıklar, vatandaşlarımızın evlerine kadar götürülüyor. Her hafta 255 haneye adamızın 38 kilometrekarelik her alanına, yalnızca belli bir mahalle ya da belli bir noktaya değil, yaklaşık 4 tonluk bir pazar ürünü 'kapıya hizmet' mantığıyla teslim ediliyor. Dolayısıyla vatandaşlarımız pazar alışverişleri için evlerinden çıkmamış oluyor."

Ada sakinlerinden Oya Terzioğlu, belediyenin bu çalışması sayesinde ilçedeki yaya dolaşımının da azaldığını belirtti.

Siparişlerin evlere kadar teslim edilmesinin örnek bir hizmet olduğunu anlatan Terzioğlu, "Hem sokakta, pazarda gezip salgının mevcut bulaşma riskini üzerimize almıyoruz hem de verdiğimiz siparişler kapımıza kadar geliyor. Uygulamadan çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Zehra Öztoprak da adada yapılan uygulamanın diğer başka şehirlere örnek olmasını diledi.

Yaklaşık 5 haftadır bu sayede pazar alışverişi yaptığını kaydeden Öztoprak, "Sebze ve meyveler taptaze istediğimiz gibi geliyor." diye konuştu.

Kaymakamlık, Bozcaada, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 11:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19'un giremediği adada, pazar vatandaşın ayağına gidiyor - Son Dakika

Son Dakika

Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı yasak aşkı, meslek değiştiriyor Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı Bir ülke şokta! Güzellik yarışmasının finalisti canına kıydı Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor Acun Ilıcalı, 2 milyonluk canlı yayın rekorunu kırmak için Survivor 2020 yarışmacılarıyla Instagram'da yayın yapacak Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti         
18:37
Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin         
18:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü         
17:39
Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var         
17:21
Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi         
17:11
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı         
17:11
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı         
17:01
40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi 40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi         
16:31
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı         
16:27
Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor         
15:54
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi         
15:53
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi         
15:52
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi         
15:51
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı         
15:50
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum         
15:39
Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL         
15:39
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı         
15:29
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı         
15:28
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu         
14:51
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini artırdığını ortaya koydu Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini artırdığını ortaya koydu         
14:49
Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi         
14:41
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum         
14:31
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu         
14:27
Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti Çocukların ağlaması anne babayı ele verdi! Yasağa rağmen market gezisi cezayla bitti         
14:15
Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı Uyuşturucu tacirleri, hayret veren yöntemlerine rağmen polisten kaçamadı         
13:59
İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu İzmir kulüpleri ve iş adamları, Süper Lig'de 2020-21 sezonunun adının Adnan Süvari olması için TFF'ye başvurdu         
13:57
ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı ABD'li milyarder yatı için Marmaris'ten 1 milyon 380 bin liralık yakıt aldı         
13:54
Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı Keçilerini Saanen ırkıyla melezleyen besici, süt verimini 2 kat artırdı         
13:20
Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi zorlaştırıyor Fenerbahçe'yle görüşen Nenad Bjelica'dan koronavirüs isyanı: Haziranda başlamamı istediler ancak korona işimizi zorlaştırıyor         
13:16
Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı Sokak ortasında koca dehşeti! 2 çocuğunun annesini öldürüp intihara kalkıştı         
13:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2020 18:51:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kovid-19'un giremediği adada, pazar vatandaşın ayağına gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]