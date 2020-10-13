Kovid -19'un sürücüler üzerinde etkisi farkındalık projesiyle ele alındı - Son Dakika

Kovid -19'un sürücüler üzerinde etkisi farkındalık projesiyle ele alındı

13.10.2020 10:12
Kovid -19'un sürücüler üzerinde etkisi farkındalık projesiyle ele alındı, System.String[]

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen Kovid-19 virüsünün sürücüler üzerindeki etkisi Didim'de gerçekleştirilen farkındalık projesiyle ele alındı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen Kovid-19 virüsünün sürücüler üzerindeki etkisi Didim'de gerçekleştirilen farkındalık projesiyle ele alındı. 39 gündür Didim'de çeşitli noktalarda inceleme yaptıklarını kaydeden Sanat yönetmeni Zahrettin Çelik virüsün insana dalgınlığa neden olduğunu ileri sürdü.

Dünyada ilk kez eğitsel gösteri olan ve Türkiye genelinde 81 ilde sahnelenen "Kazasız kul olmaz" oyunun Sanat yönetmeni Zahrettin Çelik, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid -19 virüsünün sürücüler üzerindeki etkisini Didim'de inceledi. Didim Belediyesi, Didim İlçe Emniyet müdürlüğü, Didim Şoförler ve Otomobilciler odası ile çeşitli sponsor aracılığıyla başlatılan "Kazasız kul olmaz" farkındalık projesi noktasında oyunun sanat yönetmeni Zahrettin Çelik ilçede meydana gelen kazaları yerinde inceleyerek gözlemlerde bulunuyor. Kazaların sebepleri, etkileri ve sürücülerin durumlarıyla ilgili yerine giderek inceleme yapan Çelik, ilçede geçtiğimiz hafta meydana gelen ve motosiklet sürücüsü 62 yaşındaki Ali Akkaya'nın hayatını kaybettiği kazada, sürücünün kaskının standartlara uygun olmadığına dikkat çekti. Kazanın gerçekleştiği bölgede çekim yapan Çelik, motosiklet sürücüsünün taktığı kaskı kötü imalat sonucu yapıldığını videoyla belgeleyerek, bu konuda önlem alınmasını istedi.

"Kovid-19 sürücülerde strese neden oluyor"

Çelik, ayrıca hazırladıkları projeyle ilgili de bilgiler vererek "Biz Kovid -19'un sürücüler üzerindeki etkisi için buradayız. Biz kazalara dikkat çekiyoruz. Şu an pandemi var ve dünyayı etkisi altına aldı. Biz virüsün sürücülerin üzerindeki etkisini ölçmek maksadıyla kavşak ve caddelerde gözlemler ve ölçümler yapıyoruz. 39 gündür biz Didim'de bu gözlemleri yaptık ve bitirdik. Çeşitli veriler ortaya çıktı. Maske takma, kemer takma ve dalgınlık gibi. Bu virüsten dolayı dalgınlık çoğaldı. Raporlarımız hazır, basın ve kurum kuruluşlarla bunu paylaşacağız. Bu noktada çocuk yaşta kurallara riayet edilirse farklı boyut kazanır. Biz zaten bu eğitimle buna dikkat çekiyoruz. Çocuk yaşta eğitim diyoruz." İfadelerine yer verdi.

"En fazla stres etkili"

39 günde yapılan "Kazasız kul olmaz" farkındalık projesi Didim genelinde araçta maske takanların oranı yüzde 40, emniyet kemeri yüzde 45, sivil kask takanlar yüzde 30, kurumsal kask takanlar yüzde 95, yayalara saygı yüzde 30, genel hoşgörü yüzde 55 ve sürücü stresinin ise yüzde 70'ler düzeyinde olduğu belirlendi. - AYDIN

Kovid -19'un sürücüler üzerinde etkisi farkındalık projesiyle ele alındı
Kovid -19'un sürücüler üzerinde etkisi farkındalık projesiyle ele alındı
Kovid -19'un sürücüler üzerinde etkisi farkındalık projesiyle ele alındı
Kovid -19'un sürücüler üzerinde etkisi farkındalık projesiyle ele alındı

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Didim Belediyesi, Türkiye, Didim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kovid -19'un sürücüler üzerinde etkisi farkındalık projesiyle ele alındı - Son Dakika

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