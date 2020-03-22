Köy muhtarı evinde çıkan yangında yaralandı - Son Dakika

Köy muhtarı evinde çıkan yangında yaralandı
6 saat önce
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde evinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken yaralanan köy muhtarı hastaneye kaldırıldı.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde evinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken yaralanan köy muhtarı hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Evrenya köyü Karabaş Mahallesi'nde köy muhtarı Hayri Yorulmaz'a ait 3 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İnebolu'nun yanı sıra Bozkurt ve Abana belediyeleri itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.
Söndürme çalışmaları sırasında yaralanan Yorulmaz, İnebolu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Evde büyük çaplı hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:29 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan videolu koronavirüs çağrısı: Evlerimizde kalmaya devam edelim Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı Son Dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence Kovid-19 testi yaptıracak