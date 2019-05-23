Son Dakika Haberleri: Köy Muhtarı Silahla Vuruldu

Köy Muhtarı Silahla Vuruldu

4 saat önce

Köy muhtarı silahla vuruldu ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyünde, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki ailenin kavgasında köy muhtarı silahla vurularak yaralandı.

Köy muhtarı silahla vuruldu

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyünde, aralarında husumet olduğu öğrenilen iki ailenin kavgasında köy muhtarı silahla vurularak yaralandı.
Olay, Kahta ilçesine bağlı Boğazkaya köyünde meydana geldi. Yaklaşık 5 yıl önce kız alıp verme meselesi yüzünden aralarında husumet olduğu öğrenilen iki ailenin kavgası kanlı bitti. Köy Muhtarı Mustafa Yücel tarlasına giderken husumetli olduğu Mehmet Sait D. ile karşılaşınca başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sonrasında Mehmet Sait D. yanında bulunan av tüfeğiyle muhtar Mustafa Yücel'e ateş etti. Vücudunun göğüs kısmından yaralanan muhtar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı. Durumu ağır olan yaralı, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayın şüphelisi olan Mehmet Sait D. ise olay yerinden kaçtı. Jandarma ekipleri olayın firari şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Köy Muhtarı Silahla Vuruldu
Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 01:44 Kaynak: İHA
Mehmet Sait, Kahta, Adıyaman, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fren Yerine Gaza Basan Sürücü, 7 Yaşındaki Kızını Ezdi Aldatıldığını İddia Eden Cani, Kız Arkadaşını Öldüresiye Dövdü Dünyaca Ünlü Efsane Futbolcu Diego Maradona, Tutuklandı! Öğrencileri Taşıyan Servis Minibüsü Ciple Çarpıştı! Görüntüler Ortaya Çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.5.2019 05:50:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köy Muhtarı Silahla Vuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]