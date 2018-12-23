Köy Okullarına Yardım Çağrısı

Antalya
'da yerli 'Robin Hood
' olarak bilinen Doğan Elden, Adıyaman Besni
'deki köy ve mahalle çocuklarının örgün eğitim süresince eğitim ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 'Bir Tutum Umut' adıyla sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Elden, kamuoyundan kampanyasına destek bekliyor.
Antalya'da sosyal medya üzerinden kurduğu 'Sosyal Sorumluluk Projesi Gönüllüleri' platformu ile Türkiye
'nin dört bir yanındaki köy okullarına ve maddi durumu yetersiz ailelere yardım ulaştıran Elden, başlattığı "Bir Tutum Umut" kampanyası ihtiyaç sahibi köy okullarındaki öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı topluyor.
"Kırtasiye ve giyim yardımı"
Sosyal medya üzerinden Besni Sugözü köyüne bağlı ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören 700 öğrencinin kış koşullarında yardıma ihtiyacı olduğunu mesajını aldığını dile getiren Doğan Elden, " Antalya'dan Adıyaman'a gönül köprüsü kurmak istiyoruz. Zor şartlarda yetersiz imkanlara rağmen okuma azmini kaybetmeyen öğrencilere destek olmak istiyoruz. Çocuklarımızın acil ihtiyaçları var. Öncelikle olabildiğince kitap istiyoruz. Atkı, eldiven, bere, bot, mont gibi kışlık kıyafetlere ihtiyaçları var. Aynı zamanda da kırtasiye malzemesi eksikleri de bulunuyor. Bunların yanında spor malzemeleri, eşofman, spor ayakkabı gibi ve tabi okullarının temizlenmesi için temizlik
malzemesi de göndermek istiyoruz"dedi.
"Destek çağrısı"
Tüm sivil toplum kuruluşları, dernekler, belediyeler, kurum ve kuruluşlardan destek beklediklerinin altını çizen Elden, Antalya'dan köy okullarına kardeş okul da olabileceğini belirtti.
Elden, projeye destek olmak isteyenlerin sosyal medya aracılığı ile kendilerine ulaşabileceğine değinerek, yardımların kısa zamanda toplanıp,öğrencilere ulaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi. - ANTALYA