Köy okulu öğrencileri harçlıklarıyla depremzede çocuklara oyuncak gönderdi - Son Dakika
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Köy okulu öğrencileri harçlıklarıyla depremzede çocuklara oyuncak gönderdi

6 saat önce

Osmaniye'nin Kadirli Kümbet Mahallesi Şehit Mehmet Hanifi Şentürk Ortaokulu öğrencileri, harçlıklarıyla aldıkları kırtasiye, oyuncak ile kendi ördükleri atkı, bere ve eldivenleri Elazığ'daki depremzede çocuklara gönderdi.

Köy okulu öğrencileri harçlıklarıyla depremzede çocuklara oyuncak gönderdi, System.String[]

Osmaniye'nin Kadirli Kümbet Mahallesi Şehit Mehmet Hanifi Şentürk Ortaokulu öğrencileri, harçlıklarıyla aldıkları kırtasiye, oyuncak ile kendi ördükleri atkı, bere ve eldivenleri Elazığ'daki depremzede çocuklara gönderdi.


Okul yönetimi tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde öğrenciler kendi harçlıklarından biriktirdikleri paraları birleştirerek, Elazığ'da depremden etkilenen çocuklar için aldıkları kırtasiye ve oyuncaklar ile kendi elleriyle ördükleri atkı, bere ve eldivenleri okula getirerek kolilere yerleştirdi.

Okul müdürü Ümit Kesme, gazetecilere öğrencilerin deprem bölgesindeki çocukların yüzünü güldürmek için örnek bir davranışta bulunduğunu söyledi.


Acıların paylaşarak azaldığını, hediyeleşmenin öğrenciler arasında dayanışma duygusunu artırdığını belirten Kesme, "Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen öğrencileri mutlu etmek için öğrencilerimiz aracılığıyla hediyeleşmek istedik. Bu kapsamda bir kampanya başlattık. Sağ olsunlar öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerin çabalarıyla kısa sürede yoğun bir katılımla hediyeler toplandı. Bunları hepsini kolilere yerleştirerek Elazığ'daki kardeş okul olarak belirlediğimiz Çatalçeşme ilkokulda eğitim gören öğrencilere ulaştıracağız." diye konuştu.

Öğrencilerden Duygu Gürgen Kesilmez de "Onların acılarını yaşamış gibiyiz. Acılarınızı azaltmak en büyük isteğimiz gönderdiklerimizi kullanın. Sizin yanınızda olduğumuzu bilin. Her zaman acınızı dindirmek isteriz. Sizin mutluluğunuz bizim mutluluğumuzdur." dedi.


Öğrenci Özlem Nacar ise, ailelerinin destekleriyle hazırladıkları hediyeleri Elazığ'daki çocuklara ulaştırıyor olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Osmaniye, Kadirli, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:06 Kaynak: AA
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