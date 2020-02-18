Köy okulunda kardan sanat etkinliği - Son Dakika
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Köy okulunda kardan sanat etkinliği

7 saat önce

Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Özkavak Köyü İlkokulunda, kardan sanat etkinliği düzenlendi.

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Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Özkavak Köyü İlkokulunda, kardan sanat etkinliği düzenlendi.

İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıktaki Özkavak Köyü İlkokulu öğretmen ve idarecileri, öğrencileri sınav stresinden uzaklaştırmak için okul bahçesinde düzenledikleri etkinlikte, kardan çeşitli figürler yaptı.

Okul müdürü Kadir Çetin, öğrencileri sınav stresinden uzak tutmak ve güzel zaman geçirmelerini sağlamak istediklerini söyledi.

Öğrencilerin tüm hünerlerini sergilediğini kaydeden Çetin, "Hep beraber eğlendik. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliğimizde öğrencilerimiz güzel zaman geçirdi." dedi.

Güroymak, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:10 Kaynak: AA
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