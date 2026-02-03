Köyceğiz\'de Bayrak Sevgisi Yürüyüşü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türk Bayrağı ile 'Bayrak Sevgisi' yürüyüşü gerçekleştirildi. Porogram yoğun ilgi gördü.

Bayrak sevgisini ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen programda Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlendi. 'Yüreğimiz Bayrak, Geleceğimiz Vatan' temasıyla düzenlenen Bayrak Sevgisi yürüyüşü Köyceğiz Meslek Yüksek Okulu önünde başladı. Ellerinde bayraklarla alanı dolduran kalablık Atatürk İlkokulu önüne kadar yürüdü. Atatürk İlkokulu önünde devam eden törende İstiklal Marşı eşliğinde bayrağımız göndere çekildi. Bayrağın doğuşu ve önemi anlatıldı. Ardından Bayrak Şiiri okundu. - MUĞLA