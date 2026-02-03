Köyceğiz\'de Berat Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili, coşku içinde ihya edildi.

Kandil münasebetiyle Köyceğizli kadın erkek, genç-yaşlı vatandaşlar camilere akın ederken, özellikle Toparlar, Yunus Emre, Merkez Hacıbey Camii ile Beyobası merkez Camii vatandaşlarla dolup taştı. Berat Kandili programı kapsamında Kur'an-ı Kerim tilavetleri okundu, Mevlid-i Şerifler ve ilahiler seslendirildi.

Beyobası merkez Camiindeki programda Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, Merkez Hacıbey Camiinde ise Vaiz Rauf Evleksiz ile Uzman İbrahim Bölükbaşı, Toparlar Merkezde İmam-Hatip Murat Yaşar, Müezzin Kayyım Mustafa Gürhan tarafından Berat Kandili'nin anlam ve önemine dair sohbet gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Karagöz yaptığı dua ile gecenin manevi iklimini pekiştirdi. Sabah bayanlara yönelik, akşam namazı ile yatsı namazında ise Köyceğiz genelindeki camilerde düzenlenen programlarla manevi iklimine, üç aylara yakışır şekilde idrak edilen Berat Kandili'nde, namazın ardından cemaat hep birlikte kandilleşerek birlik ve beraberlik örneği sergiledi. Programlar sonunda vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. - MUĞLA