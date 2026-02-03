Köyceğiz'de Berat Kandili Coşkuyla İdrak Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Köyceğiz'de Berat Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

Köyceğiz\'de Berat Kandili Coşkuyla İdrak Edildi
03.02.2026 00:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köyceğiz'de Berat Kandili, camilerde düzenlenen programlarla birlik ve beraberlik içinde kutlandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili, coşku içinde ihya edildi.

Kandil münasebetiyle Köyceğizli kadın erkek, genç-yaşlı vatandaşlar camilere akın ederken, özellikle Toparlar, Yunus Emre, Merkez Hacıbey Camii ile Beyobası merkez Camii vatandaşlarla dolup taştı. Berat Kandili programı kapsamında Kur'an-ı Kerim tilavetleri okundu, Mevlid-i Şerifler ve ilahiler seslendirildi.

Beyobası merkez Camiindeki programda Köyceğiz İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz, Merkez Hacıbey Camiinde ise Vaiz Rauf Evleksiz ile Uzman İbrahim Bölükbaşı, Toparlar Merkezde İmam-Hatip Murat Yaşar, Müezzin Kayyım Mustafa Gürhan tarafından Berat Kandili'nin anlam ve önemine dair sohbet gerçekleştirildi. İlçe Müftüsü Karagöz yaptığı dua ile gecenin manevi iklimini pekiştirdi. Sabah bayanlara yönelik, akşam namazı ile yatsı namazında ise Köyceğiz genelindeki camilerde düzenlenen programlarla manevi iklimine, üç aylara yakışır şekilde idrak edilen Berat Kandili'nde, namazın ardından cemaat hep birlikte kandilleşerek birlik ve beraberlik örneği sergiledi. Programlar sonunda vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Berat Kandili, Etkinlikler, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köyceğiz'de Berat Kandili Coşkuyla İdrak Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doktor dehşeti Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur Eş katilini cinayetten 4 gün önce kardeşi uyarmış: Annem, babam perişan olur
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti Çin, Myanmar merkezli çetelerle bağlantılı 4 kişiyi daha idam etti
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü 3 çocuk annesi, sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

23:16
Mersin’de cipin çarptığı yayalardan 3’ü hayatını kaybetti, 3’ü yaralandı
Mersin'de cipin çarptığı yayalardan 3'ü hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı
22:29
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma’nın ismi de yer aldı
Epstein dosyalarındaki yeni belgelerde eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma'nın ismi de yer aldı
22:02
20 yıl sonra bir ilk Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
20 yıl sonra bir ilk! Fenerbahçe zorlu deplasmanda 2 golle güldü
21:32
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti
Trump: Hindistan Rus petrolü alımını durdurmayı kabul etti
20:42
Epstein dosyalarında karanlık iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
Epstein dosyalarında karanlık iddialar: Ölümsüzlük peşinde koşan ünlüler de dosyada
19:38
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı Aynı firma, yine skandal görüntüler
10 kişinin can vermesi de akıllandırmadı! Aynı firma, yine skandal görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 01:43:40. #7.11#
SON DAKİKA: Köyceğiz'de Berat Kandili Coşkuyla İdrak Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.