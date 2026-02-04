Köyceğiz'de Öğrencilere Kar Sürprizi - Son Dakika
Köyceğiz'de Öğrencilere Kar Sürprizi

04.02.2026 12:08
Kaymakam Mert Kumcu, öğrenciler için okul bahçesine kar getirerek mutluluk yaşattı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğrenciler, Kaymakam Mert Kumcu'nun talimatı ile okul bahçesine dökülen karda doyasıya eğlenirken, çocukların mutluluğu görülmeye değerdi.

Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu'nun talimatıyla bir kamyon kar, Atatürk İlkokulu bahçesine getirildi. Kar görmeye gidemeyen çocuklar, okul bahçesinde kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. Kar sürprizi karşısında büyük mutluluk yaşayan çocuklar, arkadaşlarıyla kartopu oynadı, kardan adam yaptı. Öğretmenler ve veliler etkinlik için Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu'ya teşekkür etti. Atatürk İlkokulu Müdürü Ali Aydoğan çocukların mutluluğunun her şeyden önemli olduğunu belirterek, çocuklara bu mutluluğu yaşatan Kaymakam Kumcu'ya teşekkür etti. Kar sevincini yaşayan öğrenciler ise çok mutlu olduklarını ifade ettiler.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Kaymakam Mert Kumcu ise "Okullarımıza karne töreni için gitmiştik. Öğrencilerimize yarıyıl tatilinde neler yapacaklarını sorduğumuzda, en çok kar görmeye gideceğiz cevabını almıştık. Ben de Osmaniye'de doğdum, kara hasret bir memlekette yaşadım. Kar hasretini bildiğim için öğrencilerimize sürpriz yapmak istedik. Orman İşletme Müdürlüğümüz vasıtasıyla bir kamyon kar getirerek okulun bahçesine döktük. Köyceğiz merkeze hiç kar yağmadı. Bazı öğrencilerimiz kar görmeye yaylaya gidemiyor. Bizler de kar getirerek öğrencilerin mutlu bir gün geçirmesini istedik" diye konuştu. - MUĞLA

