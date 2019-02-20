Son Dakika Haberleri: Köyceğiz'de Otomobille, Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Köyceğiz'de Otomobille, Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

1 saat önce

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Köyceğiz'de Otomobille, Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Kaza, Beyobası Mahallesinde meydana geldi. Beyobası'ndan, ilçe merkezi istikametinde seyreden Yakup Belgrat yönetimindeki 35 DL 727 plakalı motosiklet ile Ramazan Arslan idaresindeki 48 K 9147 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Belgrat yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 ekipleri yaralıyı Köyceğiz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:44 Kaynak: İHA

Belgrad, Muğla, Köyceğiz, 3. Sayfa
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