Köyceğiz'de Otomobille, Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
1 saat önce
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Muğla
'nın Köyceğiz
ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre; Kaza, Beyobası
Mahallesinde meydana geldi. Beyobası'ndan, ilçe merkezi istikametinde seyreden Yakup Belgrat
yönetimindeki 35 DL 727 plakalı motosiklet ile Ramazan Arslan
idaresindeki 48 K 9147 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü Belgrat yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 ekipleri yaralıyı Köyceğiz Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:44 Kaynak: İHA
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