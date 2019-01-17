Son Dakika Haberleri: Köyde Rahatsızlanınca İmdadına Umke Ekipleri Yetişti

Köyde Rahatsızlanınca İmdadına Umke Ekipleri Yetişti

1 saat önce

Köyde rahatsızlanınca imdadına UMKE ekipleri yetiştiKARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Bostancı köyündeki, solunum sıkıntısı ve şiddetli ağrılar yaşayan kadının imdadına UMKE ekipleri yetişti.

Köyde rahatsızlanınca imdadına UMKE ekipleri yetişti

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde etkili olan kar nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Bostancı köyündeki, solunum sıkıntısı ve şiddetli ağrılar yaşayan kadının imdadına UMKE ekipleri yetişti.
Eflani ilçesine bağlı Bostancı köyünde yaşayan 45 yaşındaki Reyhan Gürsoy, solunum sıkıntısı ve şiddetli ağrıları olunca yakınları durumu 112 Acil Servise bildirdi.
Bunun üzerine harekete geçen UMKE ekipleri 40 santime ulaşan karlı kaplı yolun İl Özel İdaresine bağlı greyderin öncülüğünde yol açma çalışmaları sonrası köye ulaştı. Evinde ilk tedavi yapılan Gürsoy, daha sonra Ulusal Medical Kurtarma Ekibinin 4x4 arazi ambulansıyla ana yol güzergahında bekleyen 112 ambulansına getirilerek Eflani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:14 Kaynak: İHA

Eflani, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, 3. Sayfa
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