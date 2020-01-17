Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği - Son Dakika

Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği

6 saat önce

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Orköy Şube Müdürlüğü tarafından, orman köylülerine verilen ferdi kredi desteğinin yanında orman köylüsünün kurmuş olduğu kooperatiflere de verilen desteğin sürdüğü bildirildi.

Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği, System.String[]

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Orköy Şube Müdürlüğü tarafından, orman köylülerine verilen ferdi kredi desteğinin yanında orman köylüsünün kurmuş olduğu kooperatiflere de verilen desteğin sürdüğü bildirildi.


Emet Orman İşletme Müdürlüğü görev alanı içinde yer alan S.S. Konuş Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine Orköy desteği ile alınan yüzde 20 hibeli 220 bin TL değerinde traktör ve iş makinesi ekipmanları, kooperatif yönetimi tarafından teslim alındı.


Kooperatif Başkanı Kemal Ceylan, yaptığı açıklamada, "Orman Köylerini Destekleme ve Yerinde Kalkındırma Projesi (ORKÖY) kapsamında verilen destek ile traktör sahibi olduk ve projeden yararlanandık. Bundan dolayı çok memnunuz. Orman Genel Müdürlüğü ve Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü'ne teşekkür ediyorum" dedi.


Teslim törenine Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Orman Köy İlişkileri Şube Müdür Vekili Turan Durmaz, Emet Orman İşletme Müdürü Mustafa Karagöz, Kooperatif Başkanı Kemal Ceylan, Kurum personeli ve kooperatif üyeleri katıldı. - KÜTAHYA

Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cübbeli Ahmet TOKİ fetvası nedeniyle Diyanet'i topa tuttu: Meramını anlatamıyor
Meteoroloji, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu için kar yağışı uyarısı yaptı ABD'nin 11 askerinin İran saldırısında beyin sarsıntısı geçirdiği ortaya çıktı İranlı kadının makatından uyuşturucu çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 19:43:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Köylülerin kurduğu kooperatife traktör desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]