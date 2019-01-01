Köylülerin Yaralı Bulduğu Çakala Tedavi
1 saat önce
KÜTAHYA'da köylüler tarafından yaralı halde bulunan çakal, tedavi edilmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma Merkezi'ne gönderildi.
KÜTAHYA'da köylüler tarafından yaralı halde bulunan çakal, tedavi edilmek üzere Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban
Hayatı Kurtarma Merkezi'ne gönderildi. Şaphane
ilçesine bağlı Karamanca
köyü yakınlarında çeşitli yerlerinden yaralanmış halde yerde yatan çakalı gören çevredekiler durumu yetkilere bildirdi. Köye gelen ekipler yaralı çakalı ilk önce Kütahya
Yaban Hayatı Kurtarma Şubesi'ne götürdü. Burada 2 gün boyunca tedavi edilmeye çalışılan çakal, durumunda bir değişiklik olmaması nedeniyle Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma Merkezi'ne gönderildi. Yaralı çakalın tedavisinin devam ettiği bildirildi.
- Tahya
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:52 Kaynak: DHA
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