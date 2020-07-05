Köylülerin yayla mesaisi renkli görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Çocuklarıyla yaylaya gelen aileler, teknolojiden uzakta doğayla iç içe yaşıyor. Günün ilk ışıklarıyla mesaiye başlayan kadın ve erkekler, hava kararıncaya kadar çalışıyor.

1993 rakımlı Yahni Dağı eteklerinde bulunan Mışko Yaylası, her yıl bölgedeki köylerde yaşayanlara ev sahipliği yapıyor.

Bölgede geçimlerini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, haziran ayında verimli otlakların bulunduğu yüksek rakımlı yaylalara çıkarak güz dönemine kadar hayvanlarını burada otlatıyor.

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