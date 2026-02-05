Koyulhisar'da Heyelan: Ekipler Çalışmalara Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Koyulhisar'da Heyelan: Ekipler Çalışmalara Başladı

Koyulhisar\'da Heyelan: Ekipler Çalışmalara Başladı
05.02.2026 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde meydana gelen heyelan sonrası AFAD ekipleri bölgede risk analizi yapıyor.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bir mahallede dün meydana gelen heyelanın ardından ekipler bölgede çalışma başlattı.

AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, ilçeye yaklaşık 9 kilometre uzaklıktaki Kayaören köyü Cevizli Mahallesi'nde dün yaşanan heyelanın ardından bölgede dronlu saha taraması yaparak, risk analizi için çalışma yaptı.

Koyulhisar Kaymakamı Muhammed Hasan Kukuş ve AFAD İl Müdürü Cemal Kurban, ekiplerin çalışmasını inceleyerek bilgi aldı.

Kukuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede dün bir heyelan meydana geldiğini söyledi.

Cevizli Mahallesi'nde 4-5 evin büyük tehlike arz ettiğini belirten Kukuş, "Evlerin şu an boş olduğu tarafımızca tespit edildi, olayın takipçisiyiz. İlerleyen dönemlerde AFAD'ın öncülüğünde gerekli durum olursa da tahliye işlemlerini başlatacağız. Vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyin önünde." diye konuştu.

Kukuş, bölgede AFAD teknik ekipleri tarafından risk değerlendirmesi yapıldığını ifade ederek, "Raporların AFAD Başkanlığına sunulmasının ardından biz de gerekli çalışmaları yapacağız." dedi.

Kayaören Köyü Muhtarı Ercan Kaya ise alanın heyelanlı bir bölge olduğunu söyledi.

Heyelanın yıllar öncesine dayandığını vurgulayan Kaya, "Yoğun bir kar yağışı oldu ve devamında yağmurla birlikte karı eritti. Kar suları burayı oynattı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Koyulhisar, Güncel, Sivas, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koyulhisar'da Heyelan: Ekipler Çalışmalara Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim Trump'ın tehdidini göremezden geldi: Sonuna kadar sürdüreceğim
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı Kaldırıma park edilen aracın fotoğrafını çeken zabıtaya yumruklu saldırı
Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek Profesörden Marmara depremi uyarısı: 10 ili etkileyecek
Epstein bağlantısı Prens Andrew’i sarayından etti, çiftlik evine taşındı Epstein bağlantısı Prens Andrew'i sarayından etti, çiftlik evine taşındı

17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Elazığ’da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
Elazığ'da kanlı kavga: Başkomiser tutuklandı
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 17:46:40. #7.11#
SON DAKİKA: Koyulhisar'da Heyelan: Ekipler Çalışmalara Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.