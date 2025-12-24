Koyulhisar\'da Kaza: Bir Ölü, İki Yaralı

SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Özdemir Yılmaz (65) öldü, yanındaki Fatma (63) ve Seladdin Yılmaz (92) yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında D-100 kara yolu Yukarıkale Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Özdemir Yılmaz'ın kontrolünü kaybettiği 58 KA 488 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile yanındaki Fatma ve Seladdin Yılmaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Koyulhisar ve Suşehri ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Özdemir Yılmaz doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma ve Seladdin Yılmaz'ın ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.