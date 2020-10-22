Koyunları kurt saldırısında telef olan aile yeni koyunları ile mutlu - Son Dakika

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Nigar Sarıot ile röportaj

Kadir Sarıot ile röportaj

Otlağa salınan koyunlar

Otlak genel ve detaylar BOLU - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sürüsüne kurt saldıran çiftçi aileye, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 21 koyun ile bir miktar küçükbaş hayvan yemi hediye edilmişti.

Bolu Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince Sarıot çiftine, 21 küçükbaş hayvan teslim edilmiş, ayrıca yine Pakdemirli'nin talimatıyla 250 kilogram arpa ile 15 balya ot da aileye verilmişti.

Yaşlı çift yaşadıkları kaybın ardından hediye edilen koyunlarla mutlu günlerine döndü.