Koyunları kurt saldırısında telef olan aile yeni koyunları ile mutlu - Son Dakika

Koyunları kurt saldırısında telef olan aile yeni koyunları ile mutlu
22.10.2020 11:58
Mehmet Emin Gürbüz anons Nigar Sarıot ile röportaj Kadir Sarıot ile röportaj Otlağa salınan koyunlar Otlak genel ve detaylar BOLU - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sürüsüne kurt saldıran çiftçi aileye, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 21 koyun ile bir...
Mehmet Emin Gürbüz anons
Nigar Sarıot ile röportaj
Kadir Sarıot ile röportaj
Otlağa salınan koyunlar
Otlak genel ve detaylar BOLU - MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sürüsüne kurt saldıran çiftçi aileye, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla 21 koyun ile bir miktar küçükbaş hayvan yemi hediye edilmişti.
Bolu Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince Sarıot çiftine, 21 küçükbaş hayvan teslim edilmiş, ayrıca yine Pakdemirli'nin talimatıyla 250 kilogram arpa ile 15 balya ot da aileye verilmişti.
Yaşlı çift yaşadıkları kaybın ardından hediye edilen koyunlarla mutlu günlerine döndü.
Son Dakika Memurun fazla mesai ücretine zam! İşte önümüzdeki yıl saat başı verilecek ücret Marcus Thuram, kendisini tanımayan güvenlik görevlisine Google'dan fotoğraflarını gösterdi Azeri spiker, Zengilan kentinin işgalden kurtarılması haberini ağlayarak sundu Son Dakika! Büyükçekmece'de eğitim uçağı düştü, ilk müdahale çevredeki vatandaşlardan geldi Hemen hemen hepimizde var! Telefon israfı milli serveti eritiyor Bakan Koca'nın ismini vererek uyardığı kentimizden yasak haberi geldi TSK, yerli ve milli silahları ilk kez kullandı! Yapılan atışlar, Azerbaycanlı kardeşlerimize ithaf edildi Paşinyan "Karabağ olmazsa biteriz, silahlanın" çağrısı yapmıştı! Azerbaycan, Karabağ'ın kalbine giden kenti kuşattı