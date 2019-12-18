Koza-İpek Holding davasında sona doğru - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) çatı davasının firari sanığı eski Koza Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek, kardeşi Cafer Tekin İpek ile annesi Melek İpek'in de arasında bulunduğu 20 kişinin yargılandığı davanın sonraki duruşması 9 Ocak 2020'de görülecek.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, tutuklu sanık Cafer Tekin İpek'in yanı sıra aralarında annesi Melek İpek'in de bulunduğu tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, daha önceki celselerde esas hakkındaki savunma yapmayan sanık avukatlarının beyanları alındı.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, daha önce Hazineye devri tamamlanan holding bünyesindeki şirketlerden Koza Prodüksiyon ve Ticaret Anonim Şirketi, Rek-tur Reklam Pazarlama Ticaret Şirketi ve İpek Online Bilişim Hizmetleri Limited Şirketi üzerindeki kayyum görevlendirmesi kararının sonlandırılmasını ve karar örneğinin Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na gönderilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme, sanıkların son sözlerinin alınması için duruşmayı 9 Ocak 2020'ye erteledi.

Mütalaadan

FETÖ çatı davasının firari sanığı eski Koza İpek Holding yöneticisi Hamdi Akın İpek'in de aralarında olduğu 20 sanıklı davada sanıklara "terör örgütüne üye olmak", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet", "güveni kötüye kullanmak", "özel belgede sahtecilik" ve "ruhsatsız silah bulundurmak" suçları yöneltiliyor.

Davanın 6 Ağustos'ta görülen duruşmasında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, Cafer Tekin İpek'in 134, Melek İpek'in ise 20 yıla kadar hapse mahkum edilmesini talep etmişti.

Mütalaada, sanıkların üzerine kayıtlı şirket hisselerinin de müsadere yoluyla devlet tarafından el konulmasını istemişti.