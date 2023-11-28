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Kozalak toplarken ağaçtan düşüp elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi - Son Dakika

Kozalak toplarken ağaçtan düşüp elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kozalak toplamak için çıktığı çam ağacının yanından geçen elektrik tellerine temas eden 19 yaşındaki Sabri Can, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Kozalak toplarken ağaçtan düşüp elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi
28.11.2023 - 16:52,  Güncelleme: 16:55
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Sabri Can (19), kozalak toplamak için çıktığı çam ağacının yanından geçen elektrik tellerine temas edince akıma kapılıp düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Can, hayatını kaybetti.

Kozalak toplarken elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti
Sabri Can

KOZALAK TOPLARKEN ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Olay, saat 10.00 sıralarında kırsal Satılar Mahallesi'nde meydana geldi. Sabri Can ailesiyle birlikte gittiği dağda kozalak toplamak için ağaca çıktı. İddiaya göre, dengesini kaybeden Can ağacın yanından geçen elektrik tellerine temas edince akıma kapılıp, yaklaşık 2,5 metre yükseklikten düştü.

Kozalak toplarken elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Can, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Koçarlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Can, burada doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Can'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Kozalak toplarken ağaçtan düşüp elektrik akımına kapılan genç yaşamını yitirdi - Son Dakika
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