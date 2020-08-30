Kozan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı sade törenle kutlandı - Son Dakika

Etkinlik, Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve Belediye Başkanı Kazım Özgan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koyması ile başladı. 1 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur