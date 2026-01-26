Kozan'da 9 Şahıs Cezaevine Gönderildi

Adana'nın Kozan ilçesinde hükümlülerin de aralarında olduğu çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalanıp cezaevine teslim edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Kozan'a Güven" uygulamaları gerçekleştirdi. Son bir haftada 38 noktada 249 personelin katılımıyla düzenlenen uygulamalarda 8 yıl ile 4 yıl arasında hapis cezası olan 3 hükümlü, uyuşturucu, tehdit, mala zarar verme ve 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından ise 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 3 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek, 12 fişek ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. 3'ü hükümlü 6'sı çeşitli suçlardan şüpheli toplam 9 şahıs emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Öteyandan trafik denetimlerde ise 6 araç ile 46 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden idari para cezası uygulandığı, 10 araç ile 3 motosikletinde trafikten men edildiği bildirildi. - ADANA