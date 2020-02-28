Kozan'da bayraklar şehitler için dalgalanıyor - Son Dakika
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Kozan'da bayraklar şehitler için dalgalanıyor

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesinde ev ve iş yerleri Türk bayrakları ile donatıldı.

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Adana'nın Kozan ilçesinde ev ve iş yerleri Türk bayrakları ile donatıldı. Vatandaşlar Türk ordusunun her zaman destekçisi olduğunu kaydetti.


Kozan'da onlarca ev ve iş yeri sahibi dev Türk bayraklarını 33 şehit ve 32 yaralı kahraman Mehmetçik için dalgalandırdı. Vatandaşlar İdlib'de operasyonda olan Mehmetçiğe moral ve motivasyonları için tam destek verdi. Esnaflar, "Askerlerimizin daime yanındayız. Durmadan şehit haberleri geliyor bu acıların son bulmasını istiyoruz. Türk milleti kadar cesur, yürekli birbirine bağlı bir millet yoktur. Allah'tan başka bizi kimse yıkamaz. Yıkılmayacağız da" dedi. Esnaf Ahmet Öz, "Şehitlerimiz için bayrak astım. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. Türk milleti için çok üzücü. Türkün Türkten başka dostu olmadığını biliyoruz. Bunun üstesinden geleceğimize eminiz. Operasyondaki Mehmetçiğimizin ayağına taş değdirmesin. Psikolojileri düzgün olsun Allah yar ve yardımcıları olsun" diye konuştu. - ADANA

Adana, Kozan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:56 Kaynak: İHA
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