Kozan'da Kamyonet Bahçeye Yuvarlandı

Adana'nın Kozan ilçesinde kamyonetin bahçeye yuvarlanması sonucu yaralanan 1'i çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Cüneyt A'nın kullandığı plakası öğrenilemeyen kamyonet, Kozan-Adana kara yolunun Mansurlu kavşağında sürücüsünün kontrolden çıkıp narenciye bahçesine yuvarlandı.
Kazada sürücü Cüneyt A. ile yanındaki eşi Seher A. ve oğlu Ali İmran A. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
