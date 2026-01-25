Kozan\'da Kayıp 16 Yaşındaki Kız İçin Arama Başlatıldı

ADANA'nın Kozan ilçesinde evden çıktıktan sonra geri dönmeyen Hatice Kaya'nın (16) bulunması için ekipler arama çalışması başlattı.

Kozan ilçesine bağlı Velicanlı Mahallesi'nde ikamet eden Hatice Kaya, saat 11.00 sıralarında evden çıkıp, tekrar dönmeyince ailesi jandarmaya giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin ihbarı sonrası harekete geçen jandarmanın koordinesinde bölgede arama çalışması başlatıldı. AFAD, AKOM ve YAK ekipleri ile sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği çalışmalarında Hatice'den bir iz aranıyor. Yaklaşık 50 kişilik ekip, Velicanlı Mahallesi ve çevresindeki kırsal alanlarda arama çalışmalarını sürdürüyor.