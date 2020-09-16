Kozan'da okullar eğitime hazırlanıyor - Son Dakika

Kozan ilçesinde 21 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanacak okullarda hazırlıklar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında okul girişlerinde dezenfektan ve maske standı oluşturularak sınıflar sosyal mesafe kurallarına uygun olarak dizayn edildi.

Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, beraberinde Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili, Kozan İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Sönmez ile okullarda yapılan çalışmaları inceledi.

Kaymakam Gürçam, inceleme sonrası yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında okullarda gerekli olan tüm önlemlerin alındığını söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Bilgili de alınan tedbirler doğrultusunda yüz yüze eğitimin pazartesi itibarıyla başlayacağını hatırlatarak, bu konuda okullarda gerekli çalışmaların yapıldığını kaydetti.

Kaymakam Gürçam ve Bilgili daha sonra İnkılap İlkokulu Müdürü Turan Pazarcı'ya hijyen ve öngörülen diğer şartları yerine getirerek Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen "Okulum Temiz Belgesi"ni verdiler.