Son Dakika Haberleri: Kozan doğalgaza kavuştu
Son Dakika Ekonomi Kozan doğalgaza kavuştu - Son Dakika Ekonomi

Kozan doğalgaza kavuştu

6 saat önce

Adana'nın Kozan ilçesine ilk doğalgaz akımı düzenlenen törenle gerçekleşti.

Kozan doğalgaza kavuştu, System.String[]

Adana'nın Kozan ilçesine ilk doğalgaz akımı düzenlenen törenle gerçekleşti.


Kozan'da ilk doğalgaz meşalesi okunan duaların ardından gaz akımının gerçekleştirilmesi ile yakıldı. Törene doğal firmasının yöneticileri, AK Parti Adana Milletvekilleri Tamer Dağlı, Ahmet Zembilci ve Abdullah Doğru, Kaymakam Şafak Gürçam, Belediye Başkan Yardımcıları Ruhi Gül ve Arif Dağlı, Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık, Müftüsü Celil Karaca ile siyasi partilerin ilçe temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri katıldı.


Yapılan konuşmanın ardından programa katılan protokol mensuplarının gaz butonlarına basması üzerine ilk gaz akımı gerçekleşerek meşale yakıldı.


2018 yılı Mayıs ayında Kozan'da başlatılan ilk etap çalışmada yaklaşık 50 kilometrelik bir alt yapı şebekesi tamamlandı.


Varsaklar Mahallesi'nde 19 bin metreküp kapasiteli şehir giriş istasyonu yine aynı mahallede 5 bin metreküp bir bölge dağıtım istasyonu imalatı gerçekleştirildi. Yaklaşık bin 350 bina ve sekiz bin 600 daireye gaz arzı sağlayacak şekilde bir şebeke kuruldu.


Şu ana kadar Kozan'da yaklaşık 650 abone kaydı oluşturulduğu belirtildi. - ADANA

AK Parti, Adana, Kozan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Davutoğlu'nun kuracağı partinin kurucuları arasında olan İhsan Özkes, görevinden istifa etti
AK Parti'den Alman televizyonunun Atatürk yayınına tepki: Çirkin bir saldırıdır Güngören Belediyesi'nde işçiye verilen ayağa kalkma cezasına AK Parti'den ilk yorum AK Parti Sözcüsü Çelik'ten asgari ücret açıklaması

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 22:24:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kozan doğalgaza kavuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]